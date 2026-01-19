VIDEO / Kineska bolnička krstarica putuje svijetom i nudi besplatne medicinske usluge

Kineska krstarica Silk Road Ark putuje svijetom i nudi besplatne medicinske usluge
Bolnički brod Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske Kine (PLA) Silk Road Ark (broj trupa 867) završio je svoj posjet dobre volje i medicinske razmjene u Rio de Janeiru u Brazilu te je napustio zemlju 15. siječnja 2026., piše portalChina Military.
Nakon oproštajne ceremonije održane tog jutra na pristaništu, bolnički brod Silk Road Ark proveo je zajedničku pomorsku vježbu s brodovima Brazilske ratne mornarice u obližnjem morskom području.
Vježba je simulirala izvanrednu situaciju u kojoj su ribari pali u more uslijed jakog vjetra i uzburkanog mora. Obje strane blisko su surađivale i uspješno spasile osobe koje su pale u more te ih sigurno prebacile na bolnički brod. Nakon toga, dvije su strane provele i manevre plovidbe u formaciji, razdvajanje formacije te druge planirane vježbovne zadatke.
Ovaj posjet označava prvi put da je jedan kineski mornarički bolnički brod posjetio Brazil. Tijekom posjeta, Silk Road Ark služio je kao most za humanitarnu medicinsku razmjenu i dao novi poticaj razmjenama i suradnji između mornarica Kine i Brazila.
Brod je krajem prošle godine posjetio, između ostalih, Nikaragvu i Jamajku, nudeći besplatne medicinske usluge stanovništvu koje istima nema pristup ili ih nije u mogućnosti platiti.
