Kina: "Svijet se ne može vratiti zakonu džungle gdje jaki iskorištavaju slabe"

Kina se u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj odredila kao zagovornik multilateralizma i slobodne trgovine, usprotivivši se povratku "zakonu džungle" u međunarodnim odnosima.
"Mali broj privilegiranih zemalja ne bi trebao ubirati prednosti temeljene isključivo na vlastitim interesima, a svijet se ne može vratiti zakonu džungle gdje jaki iskorištavaju slabe", rekao je potpredsjednik vlade He Lifeng u kontekstu međunarodnih i trgovinskih napetosti.
"Jednostranim djelovanjem i trgovinskim sporazumima nekih zemalja očito se krše temeljna načela i pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO), što ima ozbiljan utjecaj na globalni ekonomski i trgovinski poredak", rekao je.
Pozvao je na obranu i reformu multilateralnih institucija, kao i na obranu slobodne trgovine, u vrijeme kada se "međunarodni trgovinski sustav suočava s najozbiljnijim izazovima u mnogo godina".
Kao primjer rješavanja sporova dijalogom naveo je barem privremeno primirje koje su predsjednici Donald Trump i Xi Jinping postigli u listopadu po pitanju trgovinskog rata između njegove zemlje i Sjedinjenih Država prošle godine.
Unatoč zabrinutosti zbog kineskih praksi u trgovini, "Kina je za druge zemlje trgovinski partner, a ne suparnik" i nastavit će otvarati "svoja vrata još šire" za inozemne gospodarske aktivnosti, ustvrdio je.
