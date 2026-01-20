Oglas

"najozbiljniji izazov"

Kina: "Svijet se ne može vratiti zakonu džungle gdje jaki iskorištavaju slabe"

author
Hina
|
20. sij. 2026. 14:39
FILE PHOTO: A Chinese flag flutters outside the China Securities Regulatory Commission (CSRC) building on the Financial Street in Beijing, China February 8, 2024.
REUTERS/Florence Lo/File Photo

Kina se u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj odredila kao zagovornik multilateralizma i slobodne trgovine, usprotivivši se povratku "zakonu džungle" u međunarodnim odnosima.

"Mali broj privilegiranih zemalja ne bi trebao ubirati prednosti temeljene isključivo na vlastitim interesima, a svijet se ne može vratiti zakonu džungle gdje jaki iskorištavaju slabe", rekao je potpredsjednik vlade He Lifeng u kontekstu međunarodnih i trgovinskih napetosti.

"Jednostranim djelovanjem i trgovinskim sporazumima nekih zemalja očito se krše temeljna načela i pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO), što ima ozbiljan utjecaj na globalni ekonomski i trgovinski poredak", rekao je.

Pozvao je na obranu i reformu multilateralnih institucija, kao i na obranu slobodne trgovine, u vrijeme kada se "međunarodni trgovinski sustav suočava s najozbiljnijim izazovima u mnogo godina".

Kao primjer rješavanja sporova dijalogom naveo je barem privremeno primirje koje su predsjednici Donald Trump i Xi Jinping postigli u listopadu po pitanju trgovinskog rata između njegove zemlje i Sjedinjenih Država prošle godine.

Unatoč zabrinutosti zbog kineskih praksi u trgovini, "Kina je za druge zemlje trgovinski partner, a ne suparnik" i nastavit će otvarati "svoja vrata još šire" za inozemne gospodarske aktivnosti, ustvrdio je.

Teme
Kina Narodna republika Kina WTO reforma međunarodna trgovina multilateralizam slobodna trgovina trgovinski rat

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

