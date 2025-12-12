Trump kaže da su Tajland i Kambodža pristali na prekid vatre

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je telefonski razgovarao s čelnicima Tajlanda i Kambodže, koji su pristali na prekid neprijateljstava na granici i povratak primirju u čijem je postizanju posredovao ranije ove godine.

"Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hunom Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom buđenju njihovog dugotrajnog rata. Složili su se da večeras PREKINU svu pucnjavu i vrate se izvornom mirovnom sporazumu", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Obje zemlje su spremne za MIR i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama."

Trumpova se izjava značajno razlikuje od izjave tajlandskog premijera Anutina nekoliko sati ranije, koji nije spomenuo dogovor o prekidu borbi između jugoistočnoazijskih susjeda, koje su u petak bjesnile peti dan.

Anutin je rekao kako je zamolio Trumpa da pozove Kambodžu da prekine neprijateljstva i ukloni mine.

"Objasnio sam predsjedniku Trumpu da nismo agresor na Kambodžu, ali da uzvraćamo", rekao je Anutin novinarima.

Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su mirovni sporazum 26. listopada u nazočnosti Trumpa na samitu Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru. Nešto više od mjesec dana kasnije, 7. prosinca, vojni sukobi su nastavljeni na tajlandsko-kambodžanskoj granici.

Granični spor datira još od demarkacija iz kolonijalnog doba. U središtu sukoba je stoljetni hram, UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine od 2008. godine, posvećen hinduističkom bogu Šivi.