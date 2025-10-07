Oglas

Trump nazvao Thunberg ludom. Upravo mu je stigao odgovor

Hina
07. lis. 2025. 11:55
15:04
Greta Thunberg
REUTERS / Louisa Gouliamaki

Švedska aktivistkinja Greta Thunberg odgovorila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji ju je savjetovao da „potraži pomoć” zbog problema s agresijom, kazavši mu da i on „pati od njih”.

Trump je 22-godišnju Thunberg, proslavljenu prosvjedima protiv klimatskih promjena i nedavno uhićenu na brodu koji je kao dio 'flotile' pokušao probiti blokadu Gaze, nazvao ludom izgrednicom koja „treba potražiti pomoć” zbog svojih problema s agresijom.

„Mislim da bi trebala liječniku. Ona je mlada osoba, a tako bijesna, ona je luda”. 

„Vidjela sam da je Donald Trump još jednom izrazio svoja privatna, laskava mišljenja o mom zdravlju te cijenim njegovu zabrinutost za moje mentalno zdravlje”, napisala je Thunberg na Instagramu. 

„Trumpu: cijenim sve preporuke koje ste mi dali za nošenje s tim takozvanim 'problemima s agresijom' jer izgleda da vi – uzimajući u obzir vašu impresivnu povijest – također patite od njih”. 

Thunberg je u ponedjeljak stigla u Grčku nakon što ju je Izrael uhitio sa stotinama drugih aktivista, a potom deportirao zbog pokušaja dopremanja humanitarne pomoći u Gazu. 

"Želim biti vrlo jasna. Tamo se događa genocid", rekla je Thunberg okupljenima u zračnoj luci u Ateni.

"Naši međunarodni sustavi izdaju Palestince. Čak nisu u stanju spriječiti ni najgore zločine", kazala je.

"Ono što smo pokušali s globalnom flotilom je aktivirati se kad naše vlade nisu ispunile svoju pravnu dužnost”.

greta thunberg

