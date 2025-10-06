Deportirana iz Izraela
FOTO, VIDEO / Pogledajte euforični doček Grete Thunberg: "Sramota je što ova misija uopće mora postojati!"
Dvadesetdvogodišnja švedska klimatska aktivistica bila je među stotinama ljudi na flotili od 45 plovila koja je bezuspješno pokušala probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.
Greta Thunberg sletjela je u Atenu u ponedjeljak zajedno sa 160 drugih državljana iz 16 europskih zemalja koje je Izrael protjerao u Grčku zbog sudjelovanja u flotili pomoći Gazi, izvijestili su novinari AFP-a.
Ujedinjeni narodi navode da je u toj palestinskoj enklavi, nakon dvije godine razornog rata, zavladala glad.
Na Međunarodnoj zračnoj luci u Ateni aktivisti su razvili ogromnu palestinsku zastavu u dvorani dolazaka i uzvikivali slogane „Sloboda za Palestinu“ i „Živjela flotila!“ dočekujući Thunberg i ostale aktiviste koji su se vratili u Europu, prenose novinari AFP-a.
Na aerodromu u Ateni Gretu je uz pjesmu dočekala gomila ljudi, od kojih su neki pjevali pjesme i mahali palestinskim zastavama. Kada se nakon leta iz Izraela pojavila slavna aktivistica, nastupilo je oduševljenje
Po dolasku u zračnu luku Thunberg je nazvala Globalnu flotilu Sumud „najvećim pokušajem dosad da se morem probije izraelska nezakonita i nehumana opsada“.
„Sramota je što ova misija uopće mora postojati!“, dodala je, pozvavši svijet da djeluje kako bi spriječio izraelski „genocid“ nad Palestincima.
„Naše vlade ne pokazuju ni minimum onoga što bi trebale učiniti“, rekla je Thunberg.
Grčko ministarstvo vanjskih poslova ranije je priopćilo da je „poseban let za repatrijaciju sigurno sletio u Atenu“ s 27 grčkih državljana koji su isplovili s flotilom.
„Ovaj let omogućio je i povratak 134 državljana iz 15 europskih zemalja“, dodalo je ministarstvo, ne navodeći pojedinosti po državama.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u ponedjeljak da je deportiralo 171 aktivista u Grčku i Slovačku. Slovačko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se jedan Slovak vratio u zemlju, zajedno s još devetero ljudi koji su prvotno bili iz Nizozemske, Kanade ili Sjedinjenih Država.
Globalna flotila Sumud isplovila je iz Barcelone u Španjolskoj početkom rujna. Izraelska mornarica presrela je plovila uz obalu Egipta i Pojasa Gaze između 1. i 3. listopada.
Aris MESSINIS / AFP
Aris MESSINIS / AFP
Aris MESSINIS / AFP
Aris MESSINIS / AFP
Izrael – koji flotilu optužuje da je ogranak Hamasa, palestinskog islamističkog pokreta s kojim je u ratu u Gazi – tvrdi da su brodovi ušli u zabranjenu zonu i da je na njima pronađeno vrlo malo humanitarne pomoći.
Brodovi su prisilno preusmjereni u izraelsku luku Ashdod. Prema izraelskoj policiji, više od 470 osoba s plovila flotile uhićeno je. Prve deportacije započele su 2. listopada. Trenutno je, prema podacima izraelskog ministarstva vanjskih poslova, 138 sudionika flotile još uvijek u pritvoru u Izraelu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare