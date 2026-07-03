Trump objavio AI video u kojem glumi doktora i liječi poznate kritičare - Juliju Roberts, Roberta De Nira...

Truth Social / Donald Trump

Donald Trump je u četvrtak objavio video generiran umjetnom inteligencijom u kojem glumi liječnika koji tvrdi da je izliječio neke od svojih najpoznatijih kritičara iz svijeta slavnih od izmišljenog "sindroma Trumpovog poremećaja". Među "izliječenima" u videu je i glumica Rosie O’Donnell, koja je u stvarnosti poručila da se njezino mišljenje o predsjedniku nije promijenilo, piše Guardian.

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TRUMP: Posts 1:30 video on Truth Social



Watch it here: https://t.co/b3jqznlRg7 — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 2, 2026

Oštre kritike i obrana iz Bijele kuće

Rosie O'Donnell, koja je godinama u sukobu s Trumpom, ponudila je vlastitu dijagnozu kao odgovor na video. "On je teško bolestan i stanje mu se pogoršava iz dana u dan. Upravo zato i postoji 25. amandman. Treba ga smijeniti, pokrenuti opoziv i osuditi", poručila je u izjavi, prenosi Index.

S druge strane, Bijela kuća je takve objave uglavnom tretirala kao duhovite i kao dio predsjednikovog stila političke komunikacije. Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle izjavio je da je objava videa Trumpovo "pravo". "Sindrom Trumpovog poremećaja je iscrpljujuća bolest koja je nažalost izjela mozgove mnogih ljudi", dodao je Ingle. Dužnosnici nisu potvrdili je li Bijela kuća kontaktirala nekog od glumaca čiji su likovi korišteni u videu.

Što prikazuje sporni video

Video, objavljen na Trumpovom profilu @realDonaldTrump, prikazuje deepafke verzije slavnih osoba koje su se javno protivile predsjedniku, uključujući Whoopi Goldberg, Edwarda Nortona i Juliju Roberts. U videu se koriste hiperrealistične, izmišljene snimke kako bi se prikazalo da te osobe žale zbog svoje nesnošljivosti prema predsjedniku.

"Nisam mogao jesti, nisam mogao spavati, stalno sam bio ljutit", govori u videu deepfake verzija Roberta De Nira. "Sve oko sebe činio sam jadnima."

U bijeloj kuti i sa stetoskopom oko vrata, umjetno stvoreni "dr. Trump" govori kako nije bio siguran može li pomoći onima koji pate od "sindroma Trumpovog poremećaja", termina kojim predsjednik i njegovi saveznici optužuju kritičare za iracionalno protivljenje njegovoj politici.

"Bili su toliko pogođeni, nisam bio baš siguran", govori lažni Trump, nakon čega promiče svoj "plan liječenja". Pacijentima pogođenima "sindromom" savjetuje da "isključe lažne vijesti, da se mole, a ako osjete tjeskobu, neka jednostavno popiju dijetalnu Coca-Colu poput mene pa će vidjeti izvanrednu razliku u svom životu".