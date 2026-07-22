Trump opet prijeti Iranu: "Za svaki pogođeni brod..."

"Od ovog trenutka, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim sredstvom ili oružjem, Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili jednu elektranu, uključujući one koji se nalaze uz glavni grad Teheran ili u samom Teheranu", napisao je Trump na Truth Socialu.