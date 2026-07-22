nova eskalacija
Trump opet prijeti Iranu: "Za svaki pogođeni brod..."
Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem iranske civilne infrastrukture nakon što je Teheran izveo niz napada na američke baze u Zaljevu
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Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu novim vojnim napadima, objavivši na društvenoj mreži Truth Social da će Sjedinjene Države gađati iransku infrastrukturu ako Islamska Republika ponovno napadne brodove u Hormuškom tjesnacu.
"Od ovog trenutka, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim sredstvom ili oružjem, Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili jednu elektranu, uključujući one koji se nalaze uz glavni grad Teheran ili u samom Teheranu", napisao je Trump na Truth Socialu.
Neki stručnjaci za međunarodno pravo i svjetski čelnici su kritizirali Trumpove prijetnje o napadima na iranske mostove i elektrane kao nezakonite prema međunarodnom pravu koje zabranjuje napade na civilne ciljeve.
Američka vojska je u utorak, jedanaestu uzastopnu noć bombardirala ciljeve diljem Irana, nakon što je Iran ranije gađao američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a jedan tanker pogođen je u Hormuškom tjesnacu.
Trump je danas izjavio novinarima da se američka javnost ne protivi ratu pokrenutom protiv Irana te upozorio da će se napadi nastaviti.
„Platit će visoku cijenu, desetkovani su“, rekao je, prenosi Al Jazeera.
Na pitanje o popularnosti američko-izraelskog rata protiv Irana, dok broj poginulih američkih vojnika nastavlja rasti, Trump je odgovorio: „Pa, Amerikanci nisu protiv rata.“
Ankete dosljedno pokazuju sve veće protivljenje američke javnosti ničim izazvanom napadu na Islamsku Republiku, koji je započeo u veljači.
„Amerikanci ne žele visoke cijene benzina, ali nisu protiv rata. To je upravo vrlo jasno pokazala jedna nova anketa“, dodao je.
Nije jasno na koje se istraživanje predsjednik pritom pozvao.
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