Trump priprema veliki napad: U podzemnom kompleksu krije se najveća iranska tajna?

Prema pisanju The Wall Street Journala, koji se poziva na američke i izraelske dužnosnike, Izrael je Washingtonu dostavio obavještajne podatke prema kojima je Iran tisuće centrifuga premjestio u strogo čuvani podzemni objekt ispod planine Kolang Gaz La, poznate i pod nazivom Pijuk (Pickaxe). Izraelske procjene govore da je premještanje započelo još prošle jeseni, nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. godine, tijekom kojeg su SAD i Izrael napali više iranskih nuklearnih postrojenja.