PLANINA PIJUK
Trump priprema veliki napad: U podzemnom kompleksu krije se najveća iranska tajna?
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku prema Iranu izjavom da će Sjedinjene Države "vrlo vjerojatno uskoro" izvesti napad na područje u kojem se, prema tvrdnjama izraelskih obavještajnih službi, nalazi novi podzemni kompleks u koji je Teheran premjestio centrifuge za obogaćivanje uranija.
Prema pisanju The Wall Street Journala, koji se poziva na američke i izraelske dužnosnike, Izrael je Washingtonu dostavio obavještajne podatke prema kojima je Iran tisuće centrifuga premjestio u strogo čuvani podzemni objekt ispod planine Kolang Gaz La, poznate i pod nazivom Pijuk (Pickaxe). Izraelske procjene govore da je premještanje započelo još prošle jeseni, nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. godine, tijekom kojeg su SAD i Izrael napali više iranskih nuklearnih postrojenja.
Trump tvrdi da je vojna akcija protiv tog područja vrlo izgledna.
"Vrlo ćemo vjerojatno uskoro pogoditi to područje. I oni tu ne mogu učiniti baš ništa", rekao je.
Iran je odgovorio da će svaki američki napad na njegova nuklearna postrojenja smatrati širenjem sukoba na cijelu regiju.
Podzemni kompleks nalazi se u središnjem Iranu, oko kilometar i pol južno od postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu, koje je već bilo meta američkih i izraelskih napada. Prema podacima Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS), izgrađen je najmanje 100 metara ispod planine Kolang Gaz La.
Izgradnja kompleksa počela je 2020. godine, a Iran ga je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) prijavio kao buduće postrojenje za sastavljanje centrifuga koje se koriste u proizvodnji nuklearnog goriva.
Budući da nacrti objekta nisu javno dostupni, stručnjaci njegov razvoj prate pomoću satelitskih snimaka. One pokazuju mrežu podzemnih tunela, široku sigurnosnu zonu i betonom ojačane ulaze projektirane da izdrže moguće zračne napade. Prema dosadašnjim procjenama, objekt još nije u potpunosti operativan, no građevinski radovi i dalje traju te su posljednjih mjeseci, prema dostupnim informacijama, dodatno ubrzani.
Obogaćivanje uranija
Analitičari smatraju da bi Iran u tom kompleksu mogao proizvoditi nove centrifuge, premještati aktivnosti iz oštećenih nuklearnih postrojenja ili pripremati potpuno novo postrojenje za obogaćivanje uranija.
Izraelski obavještajni izvori vjeruju da je Teheran nakon prošlogodišnjih napada u kompleks Pijuk prebacio dio zaliha visoko obogaćenog uranija, kao i napredne centrifuge.
Tijekom 12-dnevnog rata Izrael je napao ključna nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordovu te likvidirao više znanstvenika povezanih s iranskim nuklearnim programom. Pred kraj sukoba uključile su se i Sjedinjene Države, koje su snažnim bombama gađale ista postrojenja.
Trump je tada tvrdio da su iranske nuklearne sposobnosti "potpuno uništene", no kasnije procjene američkih i međunarodnih obavještajnih službi pokazale su da je dio programa ipak preživio napade, iako je pretrpio ozbiljna oštećenja.
Kompleks Pijuk nije bio među metama tih napada.
CNN je ranije izvijestio da je Iran nakon toga dodatno osigurao svoje zalihe gotovo oružnog uranija zatrpavanjem tunela i postavljanjem eksplozivnih zamki na njihovim ulazima.
Na pitanje jesu li napredne centrifuge doista premještene u kompleks Pijuk, Trump nije potvrdio izraelske tvrdnje.
Koliko bi napad bio učinkovit?
"Nemamo to potvrđeno", rekao je američki predsjednik.
S druge strane, visoki sigurnosni izvor iz Teherana ranije je za CNN odbacio tvrdnje da se u kompleksu odvijaju aktivnosti povezane s obogaćivanjem uranija. Iran i dalje tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilnu namjenu i služi proizvodnji energije.
Stručnjaci nisu suglasni oko toga koliko bi napad na kompleks bio učinkovit. Analitičarka Andrea Stricker smatra da bi njegovo onesposobljavanje spriječilo Iran da obnovi kapacitete za obogaćivanje uranija i eventualni razvoj nuklearnog oružja.
Institut za znanost i međunarodnu sigurnost navodi da objekt, unatoč dubokoj lokaciji, ima određene ranjivosti jer za normalno funkcioniranje ovisi o ventilaciji, opskrbi električnom energijom, rashladnim sustavima, logistici i dolasku osoblja, što bi moglo predstavljati potencijalne mete.
Dio stručnjaka, međutim, upozorava da ni najmoćnije bombe vjerojatno ne bi mogle uništiti glavni podzemni kompleks, nego tek zatrpati ulaze u tunele.
James Acton iz Carnegie Endowmenta smatra da bi eventualni američki napad imao ograničen učinak.
"To nije potez koji mijenja igru", poručio je.
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