Trump pomoć u okončanju rata u Ukrajini traži na neočekivanom mjestu

Okončanje rata između Rusije i Ukrajine posljednjih je mjeseci postalo središnja tema Trumpove politike, no dogovor o prekidu vatre još mu izmiče, unatoč predizbornim obećanjima da će „brzo riješiti“ sukob. Ljetni sastanak s Vladimirom Putinom u kolovozu nije donio nikakve konkretne rezultate, a Trump je sve frustriraniji Moskvom.