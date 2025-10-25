"Imam dobar odnos..."
Trump pomoć u okončanju rata u Ukrajini traži na neočekivanom mjestu
Donald Trump izjavio je da bi želio kinesku pomoć u rješavanju odnosa s Rusijom dok pokušava okončati rat u Ukrajini.
„Volio bih da nam Kina pomogne u vezi s Rusijom“, rekao je američki predsjednik u zrakoplovu Air Force One, na putu prema Aziji, gdje će se tijekom kratke turneje sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji, piše BBC.
Ipak, to bi mogla biti pusta želja. Kina je glavni saveznik Rusije i ključna potpora Moskvi otkako su Zapadne zemlje uvele sankcije zbog njezina rata u Ukrajini.
Izjave Donalda Trumpa dolaze nakon teškog tjedna za Kijev – SAD je odbio isporučiti krstareće rakete Tomahawk, čelnici EU-a nisu oslobodili zamrznutu rusku imovinu za financiranje ukrajinske obrane, a istodobno su zabilježeni novi smrtonosni napadi.
Okončanje rata između Rusije i Ukrajine posljednjih je mjeseci postalo središnja tema Trumpove politike, no dogovor o prekidu vatre još mu izmiče, unatoč predizbornim obećanjima da će „brzo riješiti“ sukob. Ljetni sastanak s Vladimirom Putinom u kolovozu nije donio nikakve konkretne rezultate, a Trump je sve frustriraniji Moskvom.
„Svaki put kad razgovaram s Vladimirom, razgovori su dobri, ali ne vode nikamo,“ rekao je ranije ovoga tjedna.
U srijedu je najavio nove sankcije protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija – prve izravne mjere Trumpove administracije protiv Rusije zbog rata. Učinak tih sankcija na dulji rok tek će se vidjeti, dok je Kremlj poručio da je „otporan“ na njih.
Trumpov sastanak s Xijem u četvrtak trebao bi se primarno baviti napetim trgovinskim odnosima između SAD-a i Kine, no američki predsjednik najavio je da će razgovarati o „svemu“, uključujući i rat u Ukrajini.
„Volio bih da nam Kina pomogne [oko Rusije]. Imam vrlo dobar odnos… s predsjednikom Xijem. Vrlo dobar,“ rekao je, dodavši da i kineski čelnik želi da rat završi.
Ranije ovoga tjedna Trump je izjavio kako Xi Jinping „može imati velik utjecaj na Putina“.
Peking nikada nije kritizirao ruski rat u Ukrajini, a SAD i njegovi saveznici optužuju Kinu da pomaže ruski ratni napor – što Peking poriče – kupnjom ruske nafte i redovitom isporukom robe dvostruke namjene (s civilnom i vojnom primjenom).
Putin i Xi više su puta istaknuli da njihovo partnerstvo predstavlja „prijateljstvo bez granica“, a Rusija se nada da će izvoz plina u Kinu i druge zemlje nadoknaditi gubitke nakon uvođenja zapadnih sankcija.
Topli odnosi između Rusije i Kine dodatno su potvrđeni prošlog mjeseca, kada su se Putin, Xi i sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un sastali u Pekingu, u demonstraciji solidarnosti i vojne moći.
Dok je Trump davao izjave u Air Force Oneu, u Ukrajini su spasilačke službe bile na terenu nakon novih ruskih napada – među ostalim i u Kijevu, gdje je, prema riječima predsjednika Volodimira Zelenskog, ubijeno više osoba.
„Nijedna zemlja ne bi smjela biti prepuštena sama sebi pred takvim zlom,“ napisao je Zelenski na Telegramu, ponovivši poziv saveznicima da pojačaju potporu Ukrajini.
U međuvremenu su stanovnici ruske Belgorodske oblasti, koji žive u blizini brane, pozvani na evakuaciju nakon što je ukrajinski napad oštetio lokalni rezervoar, što bi moglo dovesti do poplava.
