Trump ponovno nominirao Jareda Isaacmana za čelnika NASA-e

Istaknuo je kako je Sean Duffy, inače ministar prometa, odradio "nevjerojatan posao kao privremeni administrator Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir (NASA)". Duffy je na poziciju v.d.-a šefa NASA-e imenovan u srpnju ove godine i to nakon što je Trump povukao nominaciju Isaacmana u trenutku sukoba s Muskom, odnosno zbog, kako je to nazvao, "temeljitog pregleda njegovih prethodnih veza".