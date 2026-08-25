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ZAOŠTRAVANJE ODNOSA

Trump prijeti Kanađanima putem društvenih mreža, oni ga odlučili ignorirati

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Hina
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25. kol. 2026. 16:26
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Donald Trump, Mark Carney
AFP / MANDEL NGAN

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika zbog eskalacije trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kanade.

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"Sjedinjene Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika jer ne vjerujemo da ćemo više poslovati s Ontarijem", napisao je Trump u objavi na ⁠društvenoj mreži Truth Social.

Jezero Ontario, jedno od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, graniči s kanadskom pokrajinom ‌Ontario i američkom saveznom državom ⁠New Yorkom.

Na upit da komentira Trumpovu izjavu, kanadski ministar zadužen za trgovinu sa SAD-om Dominic LeBlanc rekao je da Kanada neće odgovarati na objave američke administracije na društvenim mrežama.

"Odlučili smo kao federalna vlada prije nekoliko mjeseci da ne odgovaramo na dnevne objave predsjednika ili tajnika njegovog kabineta na društvenim mrežama", rekao je LeBlanc u intervjuu za CNBC.

Trumpova prijetnja da će preimenovati jezero ‌Ontario dolazi nakon što je prošle godine promijenio ime Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.

Teme
donald trump kanada mark carney ontario

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