Američki predsjednik Donald Trump na tiskovnoj konferenciji najavio je izgradnju nove ratne mornarice, a osvrnuo se i na kolumbijskog predsjednika Gustava Petra.
"On bi se morao paziti jer ima tvornice droga. Rade kokain u Kolumbiju. On nije prijatelj Sjedinjenih Američkih Država, on je jako loš čovjek. Neka pazi na svoju g*zicu jer on radi kokain i onda ga šalje u SAD iz Kolumbije", rekao je Donald Trump.
Trump je odgovarao na pitanje kako komentira izjave Gustava Petra, koji je kritizirao američku otmicu kolumbijskih tankera u teritorijalnim i međunarodnim vodama.
"Mi volimo kolumbijski narod, ja ga volim. Oni su sjajni ljudi, puni energije, pametni. Ali njihov novi lider stvara nevolje, neka se pazi. Bolje bi mu bilo da zatvori te tvornice, imaju barem tri velike tvornice kokaina, a mi znamo gdje su.
Na istoj konferenciji dodao je kako je Grenland "ključan za američku nacionalnu sigurnost", referirajući se na odluku da imenuje posebnog izaslanika za autonomni teritorij koji pripada Danskoj.
"Trebamo Grenland za nacionalnu sigurnost. Imaju jako malo ljudi, ne znam. Kažu da je to Danska, ali Danska nema novca, nema vojnu zaštitu. Kažu da je Danska tamo bila prije 300 godina ili tako nešto, s brodovima. Pa, siguran sam da smo i mi bili tako s brodovima. Morat ćemo nešto dogovoriti.
Treba nam Grenland zbog nacionalne sigurnosti, ne zbog minerala."
