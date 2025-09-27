Zbog Palestine kolumbijski predsjednik više ne može u SAD: "To ste trebali napraviti Netanyahuu"

Američki State Department priopćio je da će opozvati vizu kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru, a odluka je donesena zbog "zapaljivih" postupaka ljevičarskog čelnika tijekom propalestinskog uličnog prosvjeda u New Yorku, objavio je BBC.
Oglas
Petro je već bio na putu za Bogotu iz New Yorka u petak navečer, prema kolumbijskim medijima na koje se pozvao AFP.
Petro je na svojim društvenim mrežama podijelio video na kojem se obraća mnoštvu na španjolskom jeziku putem megafona.
Obraćajući se skupini propalestinskih prosvjednika ispred sjedišta UN-a na Manhattanu, Petro je pozvao na okupljanje globalnih oružanih snaga s prioritetom oslobađanja Palestinaca. "Ova snaga mora biti veća od one koju imaju Sjedinjene Države", dodao je.
"Zato odavde, iz New Yorka, molim sve vojnike vojske Sjedinjenih Država da ne upiru oružje u ljude. Ne slušajte Trumpove naredbe. Poslušajte naredbe čovječanstva", rekao je Petro.
State Department je osudio postupke kolumbijskog predsjednika.
"Kolumbijski predsjednik @petrogustavo stajao je na ulici New Yorka i pozivao američke vojnike da ne slušaju naredbe i potiču nasilje. Opozvat ćemo mu vizu zbog njegovih nepromišljenih i zapaljivih postupaka", objavio je State Department na X-u.
Kolumbijski ministar unutarnjih poslova Armando Benedetti napisao je u petak navečer na X-u da je viza trebala biti opozvana izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, a ne Petru.
"Ali budući da ga carstvo štiti, iskaljuje se na jedinom predsjedniku koji je bio dovoljno sposoban da mu kaže istinu u lice", dodao je Benedetti.
Petro, čija je zemlja najveći svjetski proizvođač kokaina, rekao je da sumnja da su Kolumbijci bili među poginulima u američkim napadima na brodove u Karipskom moru.
Washington tvrdi da su te akcije dio američke operacije protiv krijumčara droge uz obalu Venezuele, a predsjednika te zemlje SAD optužuje za vođenje kartela.
Pod Petrom, prvim ljevičarskim vođom u zemlji, Kolumbija je doživjela pogoršanje odnosa s Trumpovom administracijom.
SAD je također uskratio vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu te 80 palestinskih dužnosnika, spriječivši ih da fizički prisustvuju Općoj skupštini UN-a u New Yorku ovog tjedna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas