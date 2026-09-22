"partneri za multilaterizam"
Plenković u New Yorku: Svijet se nalazi u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak
Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je u New Yorku na skupu 'partnera za multilateralizam' naglasio da se svijet nalazi u „ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak”, a u najvećem američkom gradu uručio je hrvatsku putovnicu fizičaru Johnu M. Martinisu, nobelovcu podrijetlom s Visa.
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Plenković ovaj tjedan boravi u New Yorku gdje će sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. U ponedjeljak je u sjedištu te organizacije sudjelovao na sastanku na vrhu P4M – Partnera za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet.
Riječ je o novom formatu koji su pokrenuli EU i Australija, Brazil, Kanada, Indija i Kenija, na tragu poziva kanadskog premijera Marca Carneya na ujedinjenje „srednjih sila”.
Plenković je na tom skupu naglasio da se svijet „nalazi u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak”, objavio je na platformi X.
„Međunarodno pravo i Povelja UN-a dovedeni su u pitanje, a najjasniji je primjer ruska agresija na Ukrajinu”.
Premijer je rekao da Povelja UN-a, ugovor kojim je 1945. osnovana ta organizacija, „nije izbornik iz kojeg biramo što nam odgovara”, već vrijedi „za sve i u svakom trenutku”.
„Hrvatska zagovara moderni suverenizam – snažnu i suverenu državu, utemeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu te čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima”, istaknuo je.
Plenković je kasnije u New Yorku uručio hrvatsku putovnicu Johnu M. Martinisu, američkom fizičaru podrijetlom iz Komiže koji je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade.
„Ponosni smo što je ovaj iznimni znanstvenik, čiji je rad pomaknuo granice spoznaje i dao velik doprinos razvoju kvantnog računarstva, od danas i hrvatski državljanin”, napisao je predsjednik vlade o fizičaru koji je ranije ove godine posjetio Hrvatsku.
U New Yorku je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji je sudjelovao na neformalnom skupu europskih ministara na kojem je naglasio „sve veću stratešku važnost Indopacifika” i potrebu bliskije suradnje EU-a s tom regijom na području „energetike, pomorske i prehrambene sigurnosti, otpornosti opskrbnih lanaca i kritičnih minerala”.
Hrvatska europskoj otpornosti doprinosi „energetskom diversifikacijom”, uključujući proširenjem LNG terminala na Krku, kao i strateškom ulogom Jadranskog naftovoda, poručio je šef diplomacije koji je u američkom gradu sudjelovao i na neformalnom sastanku čelnika Svjetskog ekonomskog foruma.
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