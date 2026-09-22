Plenković u New Yorku: Svijet se nalazi u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak

U New Yorku je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji je sudjelovao na neformalnom skupu europskih ministara na kojem je naglasio „sve veću stratešku važnost Indopacifika” i potrebu bliskije suradnje EU-a s tom regijom na području „energetike, pomorske i prehrambene sigurnosti, otpornosti opskrbnih lanaca i kritičnih minerala”.