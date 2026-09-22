javna dražba
FOTO / Do premium limuzine za 2000 eura! Kreće licitacija rabljenih vozila, neka idu za 50 eura
Kupovina rabljenog automobila danas je vrlo izazovan proces s brojnim zamkama. Stoga su mnogi kupci primorani izgubiti dane i dane tražeći svoj automobil po mjeri.
No postoje i oni hrabriji. Oni koji su spremni kupiti stariji rabljeni automobil na neviđeno. A takvi najčešće koriste licitacije, odnosno javne dražbe na kojima se prodaju rashodovani rabljeni auti.
A upravo jedna takva se uskoro održava u Hrvatskoj, piše Automobiliona.
Gdje se održava javna dražba vozila?
Javna dražba će se održati 26. rujna 2026. s početkom u 09 sati. Licitacija će biti na lokaciji Velikopoljska 15a, u Zagrebu, u skladištu vozila tvrtke Cepelin.
Pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene za svako vozilo, odnosno minimalno 100 eura.
Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 50 eura.
Koja su pravila sudjelovanja na javnoj dražbi?
Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.
Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 radna dana, a najkasnije do 30.09.2026., uplatiti izlicitirani iznos. U suprotnom se smatra da je odustala od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine.
Važno je naglasiti da su sva vozila neispitana, moguće neispravna ili nekompletna. Također, prodavatelj ne jamči za ispravnost kilometraže na vozilima.
Drugim riječima, prodaja vozila se provodi po načelu “VIĐENO-KUPLJENO“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
Gdje se nalaze vozila?
Naravno, vozila se prije same licitacije mogu pogledati. Vozila se nalaze na dvije lokacije. Na lokaciji Ivanja Reka, Otok Svibovski, na površini HAC-a. Ondje se vozila mogu pogledati uz prethodnu najavu 25.09.2026. od 10-12 sati.
Ostala vozila nalaze se na lokaciji Biljevec 77, 42243, u Maruševcu pokraj Varaždina, u skladištu vozila Hudek – Trgotrans d.o.o.. Ondje se vozila mogu pogledati uz prethodnu najavu 24.09.2026. od 10-12 sati.
Premium limuzina za 2000 eura
Na samoj dražbi mogu se pronaći razni zanimljivi automobili. No napominjemo kako su izražene cijene brz PDV-a.
Tako se primjerice može pronaći Audi A6 3.0 TDI Quattro iz 2013. po početnoj cijeni već od 2050 eura. Ili Audi A4 s istim motorom iz 2018. za već od 2100 eura.
Tu je i BMW X5 3.0 D iz 2007. koji kreće s početnom cijenom od 1450 eura. Od SUV-ova zanimljiv bi mogao biti i Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D GLX iz 2009. za 900 eura, a prodaje se i Škoda Yeti 2.0 TDI iz 2008. za već od 250 eura.
Isplativ model je, primjerice, Volkswagen Golf V 1.9 TDI iz 2006. koji se nudi za već od 200 eura.
Ili, na primjer, Toyota Corolla 1.8 VVTL-I iz 2004. za već od 150 eura. Najjeftiniji automobil koji se nudi je Fiat Uno iz 1998. za već od 50 eura.
Isplativa investicija?
Naravno, treba imati na umu da je puno vozila oštećeno te bi mogli poslužiti samo za dijelove. Stoga je svakako važno pogledati automobil prije nego se odlučiti licitirati za isti.
A mogu se naći i neki već rijetko primjerci koji bi u budućnosti mogli vrijediti i više. Tako se prodaje i policijski Land Rover Defender 110 TD5 SW iz 2002., i to za 1750 eura.
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