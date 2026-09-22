Tu je i BMW X5 3.0 D iz 2007. koji kreće s početnom cijenom od 1450 eura. Od SUV-ova zanimljiv bi mogao biti i Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D GLX iz 2009. za 900 eura, a prodaje se i Škoda Yeti 2.0 TDI iz 2008. za već od 250 eura.