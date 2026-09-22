Preporučeni sadržaj evakuacijskog ruksaka uključuje flaširanu vodu ili sredstva za pročišćavanje vode, pribor za prvu pomoć i osobne lijekove, dokumente i sigurnosne kopije na USB-u, gotovinu u različitim apoenima, svjetiljku, radio na baterije, napunjen telefon i power bank, džepni nožić, visokokaloričnu hranu poput energetskih pločica i orašastih plodova, odjeću prilagođenu vremenu, vreću za spavanje i termo-deku te alternativna komunikacijska sredstva poput voki-tokija. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu ih evakuirati, ali moraju ponijeti hranu i potrepštine i za njih. Informacije o lokacijama skloništa dostupne su u općinskim uredima i vatrogasnim jedinicama, prenosi Večernji list.