priprema za krizu
Ljudi u jednoj europskoj zemlji masovno kupuju pakete za preživljavanje, jedan paket osobito je tražen
U Litvi je oboren dron koji je došao iz bjeloruskog prostora, a riječ je samo o jednom od niza incidenata proteklih mjeseci. U regiji se pojačavaju tenzije zbog rata u Ukrajini, a nakon ovog posljednjeg incidenta, u Litvi je skočila potražnja za "kriznim torbama".
Riječ je o unaprijed pripremljenim ruksacima s osnovnim potrepštinama za slučaj izvanrednog stanja. Voditelj tvrtke 72h.lt koja prodaje takve torbe, Manvydas Poškus, kaže da nakon svakog sličnog incidenta raste potražnja.
Torbe koje prodaje njegova tvrtka koštaju između 159 i 199 eura, a obiteljska torba 249 eura. Ova potonja je osobito tražena.
Slične informacije podijelili su iz iz tvrtke Militar.lt, čiji je predstavnih Mantas Niuniavas izjavio da se nakon jednog ranijeg incidenta prodaja utrostručila. Sada ponovno raste.
Obiteljski paket sadrži medicinske i prehrambene potrepštine za tri osobe, a unutra su i pokrivači koji zadržavaju toplinu, karta cesta i radio, prenosi TVP World.
Spremni i Poljaci
Upute građanima kako postupati u slučaju rata i evakuacije nedavno je objavila i Poljska. Alarm za evakuaciju najavljuje se sirenom, tri minute uzlaznog i silaznog tona. Tri minute stalnog tona, jedini je signal koji može nadjačati uzbunu i znači da je sve "čisto".
Građane su pozvali da uključe radio ili TV čim čuju sirenu i da nakon toga prate službene upute. Ako je nužna evakuacija, savjetuje im se da zatvore prozore, isključe plin, uzmu torbu za evakuaciju i osiguraju da djeca imaju medicinsku dokumentaciju i kontakt podatke. Ako su život ili zdravlje ugroženi, i dalje ne treba odgađati evakuaciju.
Preporučeni sadržaj evakuacijskog ruksaka uključuje flaširanu vodu ili sredstva za pročišćavanje vode, pribor za prvu pomoć i osobne lijekove, dokumente i sigurnosne kopije na USB-u, gotovinu u različitim apoenima, svjetiljku, radio na baterije, napunjen telefon i power bank, džepni nožić, visokokaloričnu hranu poput energetskih pločica i orašastih plodova, odjeću prilagođenu vremenu, vreću za spavanje i termo-deku te alternativna komunikacijska sredstva poput voki-tokija. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu ih evakuirati, ali moraju ponijeti hranu i potrepštine i za njih. Informacije o lokacijama skloništa dostupne su u općinskim uredima i vatrogasnim jedinicama, prenosi Večernji list.
Trenutačno Poljska raspolaže s oko 224.000 privremenih skloništa i više od 10.600 zaštitnih objekata (bunkeri i utvrđena skrovišta), a dužnosnici procjenjuju da bi gotovo 49 milijuna ljudi moglo pronaći sklonište diljem zemlje. Ako službena skloništa nisu dostupna, ljudima se savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru dalje od prozora, u središnjim prostorijama ili blizu nosivih zidova, dok se oni zatečeni vani upućuju da traže podzemne garaže, tunele ili podrume – čak i cestovni jarci nude bolju zaštitu od otvorenog terena.
Za slučaj napada dronovima, upute nalažu brzo kretanje prema skloništima unaprijed planiranim rutama, izbjegavanje dizala te boravak u prostorijama bez prozora s debelim zidovima i izlazima za nuždu. Ako netko čuje eksploziju na otvorenom, savjet je da legne u udubljenje i pokrije glavu. Unutar skloništa preporučuje se ne izlaziti prerano, komunicirati SMS porukama umjesto pozivima te pomagati drugima kojima je pomoć potrebna.
Izvješće državne razvojne banke BGK upozorava da bi najveći i najbogatiji poljski gradovi, Varšava, Gdansk i Krakov bili najranjiviji u slučaju rata zbog zračnih luka, luka i vladinih institucija koje se tamo nalaze, dok se i susjedne općine poput Raszyna i Pruszcza Gdańskog smatraju visokorizičnima zbog mogućeg humanitarnog pritiska, prenosi TVP World.
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