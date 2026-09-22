Joško Klisović o zbrinjavanju otpada u Zagrebu: Vlada nas može usporiti jer izdaju potrebne dozvole

"Gospić je samo jedna situacija, već imamo niz crnih točaka koje su identificirane po cijeloj Hrvatskoj gdje imamo istu situaciju zakopanog toksičnog otpada. Tome se mora stati na kraj. Ovakvim ignoriranjem situacije i tek kad eksplodira Vlada se počinje baviti situacijom zbog svog rejtinga i PR-a, to se ne može dopustiti i zato SDP kreće s ovom akcijom u Saboru i da se institucije, barem one u kojima SDP sudjeluje, uključe aktivno u ovu priču i budu glas naroda. Opozicija, SDP, ne može prešutjeti tako nešto i reći da vjerujemo Vladi da će sanirati kako treba. Na čiji trošak će sanirati? Opet na naš. Pokazala se kombinacija sistemske i kapilarne korupcije koja ide do najnižih pora Vladinih institucija, tome se mora stati na kraj jer svi trpimo štetu, a ona je uočena od većine, ako ne i svih u ovoj zemlji", dodao je.