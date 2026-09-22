"postoji vizija i rokovi"
Joško Klisović o zbrinjavanju otpada u Zagrebu: Vlada nas može usporiti jer izdaju potrebne dozvole
SDP-ov Joško Klisović bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o aktualnostima.
SDP će u saborsku proceduru uputiti zahtjev za opoziv Vlade zbog slučaja opasnog i ilegalno odloženog otpada u Lici.
"Svi znamo tko je kriv"
To je i Joško Klisović potvrdio u programu N1 televizije: "Kad se demokracija shvaća kao matematika, onda znate da ne možete srušiti Vladu jer nemate dovoljno ruku u Saboru. Kada se sadržajno gleda, onda bi Vlada sama odstupila nakon ovakvog ogromnog skandala za koji je odgovorna. Unutar Vladinih institucija dolazi do prebacivanja odgovornosti, s Ministarstva na inspekcije, s inspekcija na županijsku razinu i DORH. Nitko nije kriv, a svi znamo tko je kriv i tko mora snositi odgovornost. Ako Vlada ne želi napraviti demokratski korak, onda SDP kreće s ovom inicijativom osjećajući bilo naroda. Vidjeli smo sto tisuća ljudi da prosvjeduju zbog skandala u Gospiću, ali i ne samo toga nego ukupnog nerada u upravljanju i gospodarenju otpadom u Hrvatskoj."
"Gospić je samo jedna situacija, već imamo niz crnih točaka koje su identificirane po cijeloj Hrvatskoj gdje imamo istu situaciju zakopanog toksičnog otpada. Tome se mora stati na kraj. Ovakvim ignoriranjem situacije i tek kad eksplodira Vlada se počinje baviti situacijom zbog svog rejtinga i PR-a, to se ne može dopustiti i zato SDP kreće s ovom akcijom u Saboru i da se institucije, barem one u kojima SDP sudjeluje, uključe aktivno u ovu priču i budu glas naroda. Opozicija, SDP, ne može prešutjeti tako nešto i reći da vjerujemo Vladi da će sanirati kako treba. Na čiji trošak će sanirati? Opet na naš. Pokazala se kombinacija sistemske i kapilarne korupcije koja ide do najnižih pora Vladinih institucija, tome se mora stati na kraj jer svi trpimo štetu, a ona je uočena od većine, ako ne i svih u ovoj zemlji", dodao je.
Zbrinjavanje otpada u Zagrebu
Komentirao je i pitanje rješavanja otpada u Zagrebu: "Postoji rokovnik, postoji vizija koja je predstavljena i usvojena u Skupštini, a HDZ ima najjaču propagandnu mašineriju i bilo koga će napasti ponavljajući neistine i uvjeriti dio građanstva."
"Koalicijska vlast u Zagrebu, SDP i Možemo, ima viziju rješavanja gospodarenja otpadom u Zagrebu, imamo jasne rokove za to, Vlada nas može usporiti jer Vlada daje dozvole potrebne za Centar za gospodarenje otpadom i izgradnju energane. Ako nas žele pred građanima učiniti neučinkovitima, onda će nam zatezati izdavanje tih dozvola mimo svih rokova, mogu politizirati proceduru. Nadam se da to neće napraviti jer je to prevažno pitanje za Grad Zagreb", objašnjava nam.
Dodaje da se zalaže za najbolju tehnologiju u energanama: "To može biti skupo, ali idemo na najbolje i to je dugoročno. Zdravlje i okoliš nemaju cijenu. Takve tehnologije jedine dolaze u Grad Zagreb. Imamo Resnik i tamo će biti Centar za gospodarenje otpadom. Energana može biti ili u Resniku ili moramo vidjeti s HEP-om koje je najbolje mjesto u Gradu Zagrebu da bi se najoptimalnije iskoristila toplinska energija iz energane."
Klisović navodi da bi centar za gospodarenje otpadom trebao biti gotov 2028. godine: "Brzina realizacije projekta će ovisiti o dozvolama koje trebamo dobiti od Vladinih tijela. Energana ide nakon toga i vjerujem da će trebati dvije do tri godine da i ona sjedne."
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