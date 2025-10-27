Američki predsjednik Donald Trump umanjio je važnost ruskog testiranja nuklearnog projektila Burevestnik, za koji je Kremlj izjavio da je preletio više od 8.000 milja, te je poručio da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin trebao usredotočiti na okončanje rata u Ukrajini.
U nedjelju je Putin pohvalio "jedinstveni” nuklearno pogonjeni projektil Burevestnik nakon što je vojska provela nova testiranja. Burevestnik, poznat i pod NATO nazivom SSC-X-9 Skyfall, zemaljski je lansiran krstareći projektil s nuklearnim pogonom.
"Oni znaju da mi imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svijetu, odmah uz njihovu obalu”, rekao je Trump novinarima u ponedjeljak u avionu Air Force One na putu za Japan, reagirajući na Putinovu objavu o testiranju Burevestnika. "Dakle, mislim, nema potrebe da leti 8.000 milja.”
"Oni se ne igraju s nama, a ni mi se ne igramo s njima”, nastavio je Trump. "Mi stalno testiramo projektile, ali znate, imamo nuklearnu podmornicu. Ne moramo ići 8.000 milja."
"I ne mislim da je primjereno što Putin govori takve stvari. Usput, trebao bi završiti taj rat. Rat koji je trebao trajati tjedan dana sada ulazi u svoju, uskoro, četvrtu godinu. To bi trebao raditi umjesto da testira projektile.”
Najviši ruski general Valerij Gerasimov rekao je Putinu da je Burevestnik tijekom probnog leta 21. listopada preletio oko 14.000 kilometara, odnosno 8.700 milja, u trajanju od 15 sati, piše Newsweek.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
