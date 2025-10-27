Oglas

"neka završi rat"

Putin testirao nuklearni projektil, Trump mu poručio što bi trebao raditi umjesto testiranja projektila

author
N1 Info
|
27. lis. 2025. 10:50
U.S. President Donald Trump
Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump umanjio je važnost ruskog testiranja nuklearnog projektila Burevestnik, za koji je Kremlj izjavio da je preletio više od 8.000 milja, te je poručio da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin trebao usredotočiti na okončanje rata u Ukrajini.

Oglas

U nedjelju je Putin pohvalio "jedinstveni” nuklearno pogonjeni projektil Burevestnik nakon što je vojska provela nova testiranja. Burevestnik, poznat i pod NATO nazivom SSC-X-9 Skyfall, zemaljski je lansiran krstareći projektil s nuklearnim pogonom.

"Oni znaju da mi imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svijetu, odmah uz njihovu obalu”, rekao je Trump novinarima u ponedjeljak u avionu Air Force One na putu za Japan, reagirajući na Putinovu objavu o testiranju Burevestnika. "Dakle, mislim, nema potrebe da leti 8.000 milja.”

"Oni se ne igraju s nama, a ni mi se ne igramo s njima”, nastavio je Trump. "Mi stalno testiramo projektile, ali znate, imamo nuklearnu podmornicu. Ne moramo ići 8.000 milja."

"I ne mislim da je primjereno što Putin govori takve stvari. Usput, trebao bi završiti taj rat. Rat koji je trebao trajati tjedan dana sada ulazi u svoju, uskoro, četvrtu godinu. To bi trebao raditi umjesto da testira projektile.”

Najviši ruski general Valerij Gerasimov rekao je Putinu da je Burevestnik tijekom probnog leta 21. listopada preletio oko 14.000 kilometara, odnosno 8.700 milja, u trajanju od 15 sati, piše Newsweek.

Teme
Burevestnik Donald Trump Rusija Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ