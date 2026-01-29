Trump rekao da je Putin pristao na primirje. Oglasio se Zelenski

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.
"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.
"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.
President Trump says he personally asked Russian President Vladimir Putin not to fire on Kyiv and other cities and towns for a week https://t.co/kxmGcFsvY2 pic.twitter.com/zPTD63Qkhq— Bloomberg TV (@BloombergTV) January 29, 2026
Zelenski: Očekujemo provedbu postignutih dogovora
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da očekuje provedbu sporazuma prema kojem Rusija tjedan dana neće gađati Kijev i druge ukrajinske gradove zbog oštrih zimskih vremenskih uvjeta, što je najavio američki predsjednik Donald Trump.
Zelenski je rekao da će idući dani pokazati hoće li se Moskva pridržavati dogovora.
"Naši su timovi o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da se dogovori provedu", napisao je Zelenski na engleskom jeziku na društvenoj mreži X. "Koraci prema deeskalaciji pridonose stvarnom napretku prema okončanju rata."
Govoreći odmah nakon toga u svom noćnom videoobraćanju, Zelenski je zahvalio Washingtonu na inicijativi koju je opisao kao zaustavljanje ruskih napada na energetske ciljeve.
"Hvala američkoj strani na njihovim naporima da osiguraju prekid udara na energetske objekte u ovom trenutku i nadajmo se da će Amerika u tome uspjeti", rekao je.
"Vidjet ćemo kakva će biti stvarna situacija s našim energetskim postrojenjima i gradovima u danima i noćima koji dolaze."
