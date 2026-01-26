"Djeca su na sigurnom, zbrinuta su, jedu, spavaju i zajedno su. Djeci je, doduše, jako dosadno u centru i mole da odu. Grad u kojem se nalazimo je prekrasan. Ljudi su ljubazni, a većina zaposlenika u centru donekle govori engleski. Zahvalni smo što znamo gdje su djeca. Zahvalni smo što ih možemo vidjeti svakog dana. Zahvalni smo što su sigurna i zbrinuta", napomenula je.