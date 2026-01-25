Oglasili se iz ICE-a nakon hladnokrvnog ubojstva muškarca u Minneapolisu

Ovaj incident je posljednji u nizu povezan s Američkom carinskom i imigracijskom službom (ICE), koja je na udaru kritika zbog velikih kršenja građanskih prava u nastojanju da provede vladine mjere suzbijanja imigranata.
Muškarac kojeg su u subotu ubili agenti američke imigracijske i carinske službe (ICE) je identificiran kao američki državljanin Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za branitelje.
U nedjelju su u SAD-u održane dvije konferencije za novinare nakon ubojstva.
Jednu je održao guverner Minnesote Tim Walz s glavnim državnim odvjetnikom Minnesote Keith Ellisonom, a drugu zapovjednik Granične patrole Greg Bovino i Marcos Charles, izvršni dužnosnik Imigracijske i carinske službe (ICE).
Oglasili se iz ICE-a
Charles je na konferenciji rekao da su nasilni pobunjenici u subotu oborili jednog agenta ICE-a.
"Prosvjednik mu je doslovno odgrizao dio prsta. Odmah je dobio liječničku pomoć. Ovakvo nasilje je neprihvatljivo", rekao je.
"A protestor literally bit off part of that agent's finger."— Sky News (@SkyNews) January 25, 2026
Marcos Charles, the top ICE official in Minneapolis, says that "violent agitators" tackled an ICE agent yesterday.
Također je optužio lokalne političare, aktiviste i medije da stvaraju kaos i strah umjesto da koriste svoje platforme kako bi smirili zajednicu, javlja Sky News, a prenosi Dnevnik.hr.
Charles je rekao da ICE radi na uhićenju "opasnih, kriminalno ilegalnih osoba" kako bi zaštitio javnost.
Walz: "Na čijoj ste strani?"
Na odvojenoj konferenciji, Walz je pozvao stanovnike da ostanu mirni i ostanu sigurni, opisujući događaj kao moralnu krizu te je Amerikancima postavio izravno pitanje.
"Na čijoj ste strani?", upitao je Walz, pozivajući građane da razmisle stoje li uz svemoćnu saveznu vladu koja može ubijati, ranjavati, zastrašivati i otimati svoje građane s ulica, ili uz Prettija, medicinskog tehničara u bolnici za veterane (VA) koji je umro svjedočeći takvoj vlasti, te uz desetke tisuća mirnih građana koji su izašli marširati i kad je osjet hladnoće bio 40 ispod nule, jer vole ovu saveznu državu i vole ovu zemlju.
Poručio je da je razgovarao s roditeljima ubijenog Prettija te da je njegov otac Michael jasno poručio: "Nemojte dopustiti da zaborave Alexovu priču".
Osudio je pokušaje da se Prettija prikaže kao "pomahnitalog domaćeg terorista", rekavši da se time u samo nekoliko minuta nakon događaja blatilo njegovo ime, a zatim se zatvorilo mjesto zločina i uklonili dokazi.
Minnesotans - you have won the hearts and minds of this country through peaceful protest. Change is coming. pic.twitter.com/Fjjcs3aac7— Tim Walz (@Tim_Walz) January 25, 2026
Ponovno je pozvao Donalda Trumpa da povuče agente ICE-a iz njegove savezne države.
