Oglasili se iz ICE-a nakon hladnokrvnog ubojstva muškarca u Minneapolisu

"Na čijoj ste strani?", upitao je Walz, pozivajući građane da razmisle stoje li uz svemoćnu saveznu vladu koja može ubijati, ranjavati, zastrašivati i otimati svoje građane s ulica, ili uz Prettija, medicinskog tehničara u bolnici za veterane (VA) koji je umro svjedočeći takvoj vlasti, te uz desetke tisuća mirnih građana koji su izašli marširati i kad je osjet hladnoće bio 40 ispod nule, jer vole ovu saveznu državu i vole ovu zemlju.