agent ice-a upucao muškarca

FOTO, VIDEO / Kaos u Minneapolisu nakon još jedne pucnjave

N1 Info
15. sij. 2026. 08:30
Pucnjava u Minneapolisu
Seth Herald/REUTERS

Službenik američke Imigracijske i carinske službe (ICE) upucao je muškarca u nogu u američkom gradu Minneapolisu, gdje je prošlog tjedna ICE-ov agent usmrtio jednu ženu.

U priopćenju je Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) navelo da su savezni službenici isprva krenuli u potjeru za muškarcem jer je iz Venezuele i nezakonito je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Grad Minneapolis potvrdio je da je muškarac upucan te prevezen u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život. Prema navodima DHS-a, i jedan službenik ICE-a također je prevezen u bolnicu radi liječenja ozljeda, piše BBC.

Gradski dužnosnici Minneapolisa poručili su na platformi X: "Svjesni smo da postoji bijes. Pozivamo javnost da ostane mirna.”

"Grad Minneapolis ponovno zahtijeva da ICE odmah napusti grad i saveznu državu”, dodali su.

Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je da FBI istražuje incident.

minneapolis pucnjava
Leah Millis/REUTERS

Kao odgovor na najnoviju pucnjavu povezanu s ICE-om, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey optužio je savezne službenike da "stvaraju kaos” diljem savezne države.

"Imamo agente ICE-a diljem našeg grada i cijele naše države koji, zajedno s graničnom kontrolom, rade kaos,” rekao je.

Ubrzo nakon što su se pojavile prve vijesti o pucnjavi, prosvjednici su se okupili na mjestu događaja, osuđujući racije ICE-a u Minneapolisu, najvećem gradu savezne države Minnesote.

Tijekom posljednjih tjedana u Minnesotu je raspoređeno oko 3.000 službenika ICE-a. Prosvjedi su ondje održani i prošlog tjedna nakon što je 37-godišnja Renee Nicole Good smrtno stradala od metaka ICE-ova agenta.

Teme
Minneapolis pucnjava

