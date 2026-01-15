FOTO, VIDEO / Kaos u Minneapolisu nakon još jedne pucnjave

Službenik američke Imigracijske i carinske službe (ICE) upucao je muškarca u nogu u američkom gradu Minneapolisu, gdje je prošlog tjedna ICE-ov agent usmrtio jednu ženu.
U priopćenju je Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) navelo da su savezni službenici isprva krenuli u potjeru za muškarcem jer je iz Venezuele i nezakonito je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama.
Grad Minneapolis potvrdio je da je muškarac upucan te prevezen u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život. Prema navodima DHS-a, i jedan službenik ICE-a također je prevezen u bolnicu radi liječenja ozljeda, piše BBC.
Gradski dužnosnici Minneapolisa poručili su na platformi X: "Svjesni smo da postoji bijes. Pozivamo javnost da ostane mirna.”
"Grad Minneapolis ponovno zahtijeva da ICE odmah napusti grad i saveznu državu”, dodali su.
BREAKING: ICE has just shot another person, this time in North Minneapolis. pic.twitter.com/wg1Av0TVv5— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 15, 2026
Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je da FBI istražuje incident.
Kao odgovor na najnoviju pucnjavu povezanu s ICE-om, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey optužio je savezne službenike da "stvaraju kaos” diljem savezne države.
"Imamo agente ICE-a diljem našeg grada i cijele naše države koji, zajedno s graničnom kontrolom, rade kaos,” rekao je.
Ubrzo nakon što su se pojavile prve vijesti o pucnjavi, prosvjednici su se okupili na mjestu događaja, osuđujući racije ICE-a u Minneapolisu, najvećem gradu savezne države Minnesote.
Tijekom posljednjih tjedana u Minnesotu je raspoređeno oko 3.000 službenika ICE-a. Prosvjedi su ondje održani i prošlog tjedna nakon što je 37-godišnja Renee Nicole Good smrtno stradala od metaka ICE-ova agenta.
