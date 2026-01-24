Trump: Veliki i vrlo hrabri britanski vojnici uvijek će stajati uz Sjedinjene Američke Države!

"VELIKI i VRLO HRABRI vojnici Ujedinjenog Kraljevstva uvijek će stajati uz Sjedinjene Američke Države! U Afganistanu je poginulo 457 ljudi, mnogi su teško ranjeni, a bili su među najvećim ratnicima. To je veza prejaka da bi se ikada prekinula", izjavio je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.