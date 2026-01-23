Starmer o Trumpovoj izjavi: Uvredljivo i iskreno užasavajuće

Velika Britanija izgubila je u Afganistanu 457 vojnika i to je za nju bio najkrvaviji prekomorski sukob od pedesetih. Tijekom najintenzivnijih godina rata Britanci su predvodili saveznike u Helmandu, najvećoj i najnestabilnijoj afganistanskoj pokrajini. Uz Amerikance su se borili i u Iraku.