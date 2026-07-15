"ako ne sjednu za stol"
Trump zaprijetio Iranu: "Sljedeći tjedan uništit ćemo im sve elektrane i mostove!"
Trump ponovno prijeti napadima na iranske elektrane zbog zastoja u sporu oko Hormuškog tjesnaca
Donald Trump zaprijetio je da će sljedećeg tjedna proširiti američke napade na Iran i gađati elektrane i mostove ako Teheran ne pristane na dogovor, usred nastavka spora oko Hormuškog tjesnaca.
"Sljedeći tjedan bit će loš za njih"
„Sljedeći tjedan za njih postaje jako loš jer tada na red dolaze elektrane. Sljedeći tjedan dolaze mostovi”, rekao je američki predsjednik u utorak u intervjuu za Fox News. „Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i ne počnu pregovarati.”
Trump je slične komentare iznio i u ožujku, kada je zaprijetio da će „sravniti sa zemljom” iranske elektrane i postrojenja za opskrbu pitkom vodom ako Teheran „uskoro” ne pristane na mirovne uvjete. Uništavanje civilne infrastrukture, poput energetskih i vodnih postrojenja, bilo bi protuzakonito prema međunarodnom humanitarnom pravu i vjerojatno bi predstavljalo ratni zločin.
Napadi četvrti dan zaredom
Trumpove izjave uslijedile su dok su američke snage četvrti dan zaredom izvodile napade na Iran i ponovno uvele pomorsku blokadu iranskih luka u Hormuškom tjesnacu, piše Guardian.
Američko Središnje zapovjedništvo, Centcom, priopćilo je da su posljednji napadi bili usmjereni na „slabljenje iranskih sposobnosti koje se koriste za napade na trgovačke brodove” u tjesnacu, ključnom plovnom putu za izvoz nafte i plina iz Perzijskog zaljeva, gdje je Teheran više puta napadao civilna plovila.
Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini lučkog grada Bandar Abbasa, na otoku Qeshm u Perzijskom zaljevu, blizu Hormuškog tjesnaca, kao i na drugim lokacijama.
Odgovor Irana
Kao odgovor, iranski Korpus čuvara islamske revolucije, IRGC, objavio je da je gađao objekte za zapovijedanje i nadzor, logistiku, gorivo i vojnu opremu koji pripadaju američkoj Petoj floti u Bahreinu.
Napadnuti su i Bahrein i Kuvajt, dok je jordanska vojska rano u srijedu priopćila da je njezina protuzračna obrana presrela i oborila tri balistička projektila koja su ušla u jordanski zračni prostor.
Iranska državna novinska agencija IRNA ranije je izvijestila da su iranske snage izvele napad dronovima na vojnu bazu u Jordanu u kojoj su smješteni američki vojni zrakoplovi.
IRGC je upozorio da bi, ako Washington pokuša blokirati izvoz nafte i plina iz regije kontroliranjem pomorskih ruta, mogle biti zatvorene i druge izvozne rute koje služe američkim i savezničkim interesima, poručivši da će regionalni izvoz energenata biti „za sve ili ni za koga”.
Trump odustao od naknade, traži nešto drugo
Višednevni iranski uzvratni napadi diljem Bliskog istoka, kao i pokušaji obje strane da preuzmu kontrolu nad plovnim putem kojim u mirnodopsko vrijeme prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina, prijete gurnuti regiju natrag u sveopći rat.
Trump je odustao od prijetnje iznesene ranije ovog tjedna prema kojoj bi brodovi morali plaćati SAD-u naknadu od 20 posto za „sigurnost” u tjesnacu, zamijenivši je, kako je rekao, investicijskim i trgovinskim sporazumima s arapskim državama Perzijskog zaljeva.
Američki predsjednik rekao je da je odlučio ukinuti pristojbu „na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka” te je najavio „ogromna” ulaganja, samo pet sati prije nego što je pristojba trebala stupiti na snagu. Dodao je da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka.
Izgledi za pregovore sve manji
Izgledi za pregovore kojima bi se osiguralo trajno primirje, nakon što je 17. lipnja potpisan krhki privremeni prekid vatre, izgledaju sve slabiji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi rekao je da je američka odluka o obnovi blokade „na neki način razgradila memorandum iz Islamabada”.
Na pitanje koliko će dugo trajati američki napadi Trump je odgovorio: „Trajat će dok ja ne kažem da je dosta... Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i ne počnu pregovarati.”
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