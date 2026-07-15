Trump zaprijetio Iranu: "Sljedeći tjedan uništit ćemo im sve elektrane i mostove!"

„Sljedeći tjedan za njih postaje jako loš jer tada na red dolaze elektrane. Sljedeći tjedan dolaze mostovi”, rekao je američki predsjednik u utorak u intervjuu za Fox News. „Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i ne počnu pregovarati.”