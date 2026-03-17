Zašto bi smrt Alija Larijanija mogla uzdrmati režim više od smrti vrhovnog vođe

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je Ali Larijani bio “jedna od najiskusnijih i najviših figura unutar vodstva iranskog režima”, nakon što su objavile da je iranski sigurnosni čelnik ubijen u napadu.
Oglas
Nakon što je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, IDF tvrdi da je Larijani “funkcionirao kao vođa iranskog režima” te vodio njegove borbene operacije protiv Izraela i susjednih zemalja, piše BBC.
Izraelska vojska također povezuje Larijanija s obračunom protiv protuvladinih prosvjednika u Iranu, navodeći da je “unaprijedio nasilne mjere provedbe i operacije represije”.
Iran još nije potvrdio Larijanijevu smrt, a državni mediji objavili su fotografiju rukom pisane poruke za koju tvrde da ju je on izdao, a koja je također objavljena na njegovim profilima na društvenim mrežama.
Larijani upravljao situacijom zajedno s IRGC-om
Navodno ubojstvo iranskog sigurnosnog čelnika Alija Larijanija od strane Izraela “možda je jednako važno” kao i ubojstvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, rekao je za Sky News vanjskopolitički analitičar i autor Tim Marshall.
“Larijani je upravljao situacijom zajedno s IRGC-om [Revolucionarnom gardom]. Mislim da su klerici gurnuti u stranu”,
Govoreći o objavi rukom pisane poruke za koju Iran tvrdi da je od Larijanija – što bi trebalo opovrgnuti njegovu smrt – Marshall je rekao da Teheran nije pružio nikakav “dokaz života”.
“Larijani je bio taj koji se pojavio na televiziji 24 sata nakon što je ubijen pokojni vrhovni vođa”, rekao je.
Uz brojna pitanja o statusu novog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, Marshall je rekao da Iran također nije pružio dovoljno dokaza da je i on živ.
“Mislim da je najvjerojatnije da se obojici dogodilo nešto loše”, rekao je.
‘Ubojstvo’ otvara put ‘potpunoj kontroli IRGC-a’
Marshall je rekao da Larijanijeva smrt ne bi predstavljala prekretnicu za smirivanje situacije ili deeskalaciju.
“On je tvrdolinijaš, ali pragmatičan tvrdolinijaš. Nije nepromišljeni ekstremist. Ako njega nema, ostaje, po mom mišljenju, potpuna kontrola IRGC-a. Mislim da su klerici doista gurnuti u stranu.
Larijani potječe iz vrlo bogate klerikalne obitelji i bio je vrlo blizak pokojnom vrhovnom vođi. Bio je jedna od posljednjih poveznica s klerikalnim dijelom vlasti.”
Govoreći općenito o sukobu, Marshall je rekao da Izrael i SAD “vojno” pobjeđuju u ratu “razarajući” Iran.
No strateški je situacija “otvorena”, rekao je, budući da iranske prijetnje brodovima u Hormuškom tjesnacu održavaju visoke cijene nafte.
Razvoj događaja pratite OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas