Kako se kurdski SDF priprema za obračun s Damaskom: "Totalni rat za opstanak"
U nedjelju, 18. siječnja, tekst navodnog sporazuma između sirijske središnje vlade sa sjedištem u Damasku i Sirijskih demokratskih snaga (SDF), koje predvode Kurdi, počeo je kružiti društvenim mrežama i lokalnim medijima.
Sporazum je trebao biti potpisan nakon sastanka sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare i vrhovnog zapovjednika SDF-a Mazlouma Abdija u Damasku, čime bi se izbjegao dugo strahovani sveopći rat između dviju strana, piše dopisnik Drop Site Newsa iz Sirije.
To se pokazalo kao puka želja. Sastanak je propao, a s njim i krhko primirje. Vlada je zahtijevala potpunu i trenutačnu predaju teritorija pod kontrolom SDF-a, raspuštanje SDF-a kao oružane sile te ukidanje neovisnih civilnih institucija — korake koje SDF nije bio spreman prihvatiti. Umjesto toga, lokalna arapska plemena koja su ranije bila saveznici SDF-a, a nedavno su promijenila stranu i pridružila se vladi, nastavila su s napadima na položaje SDF-a. Dužnosnici SDF-a optužili su snage povezane sa sirijskom vladom za pogubljenja zarobljenika i obećali otpor ofenzivi, dijeleći videozapis za koji tvrde da prikazuje djelomično odsijecanje glava borcima SDF-a.
U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama nekoliko sati nakon vijesti o propalim pregovorima s vladom koju predvodi al-Šara, glasnogovornik SDF-a Farhad Shami naznačio je da se skupina priprema za potpuni sukob, napisavši: „Za naš narod, ili život s dostojanstvom ili smrt s čašću.“
SDF je militantna skupina nastala u kaosu sirijskog građanskog rata, koja je na vrhuncu kontrolirala otprilike trećinu teritorija zemlje pod neovisnom političkom administracijom poznatom kao Demokratska autonomna administracija sjeverne i istočne Sirije (DAANES), koja uključuje područje Kurdima poznato kao Rožava.
DAANES, koji se opisuje kao projekt demokratskog konfederalizma unutar Sirije, suprotan i bivšem baasističkom režimu i novim sunitskim islamističkim vlastima, privukao je i velik broj ljevičarskih i anarhističkih stranih boraca tijekom borbe protiv Islamske države. Na vrhuncu je obuhvaćao sav teritorij istočno od rijeke Eufrat — područje u kojem se nalazi većina sirijskih naftnih resursa i dvije velike brane.
Od pada Assadova režima prije nešto više od godinu dana, nova vlada nastoji integrirati SDF pod Ministarstvo obrane Sirije i vratiti DAANES pod centraliziranu vlast Damaska. Prije propasti pregovora, al-Sharaa je objavio dekret kojim se nude jamstva za kurdska građanska prava u budućoj Siriji, no taj dekret nije donio stvarne promjene sirijskog ustava.
Nekoliko bivših boraca SDF-a koji su razgovarali s Drop Siteom rekli su da su odlučni suprotstaviti se pokušajima Damaska da ih reintegrira te su izrazili sumnju i neprijateljstvo prema novim vladarima zemlje, osobito nakon žestokih sukoba između Damaska i kurdskih skupina u Alepu ranije ove godine te ranijih masakara nad druzijskom i alavitskom manjinom.
„Sadašnja sirijska prijelazna vlada svojim je djelovanjem dokazala svoj ubojiti mentalitet“, rekao je Serafin, bivši borac SDF-a iz grada Hasakeha, koji iz sigurnosnih razloga nije želio otkriti puno ime. „Ako sutra na ovom prostoru u kojem živimo izbije totalni rat za opstanak, htjeli mi to ili ne, morali bismo ponovno uzeti oružje kako bismo obranili svoj narod i svoju zemlju.“
Navodno je i administracija Donalda Trumpa uključena u napore da se postigne novo popuštanje napetosti između Damaska i SDF-a. Kasno u ponedjeljak predsjednik Trump je, prema izvješćima, telefonski razgovarao s al-Šarom o pogoršanju situacije. Prema službenom sažetku razgovora, „obje strane naglasile su potrebu jamčenja prava i zaštite kurdskog naroda u okviru sirijske države“, te također „potvrdile važnost očuvanja jedinstva i neovisnosti sirijskog teritorija“.
Nedostatak američke predanosti obrani uporišta SDF-a u zemlji ogorčio je mnoge bivše saveznike koji su se borili uz koaliciju predvođenu SAD-om protiv ISIS-a. „Međunarodna koalicija nas je izdala. Povlačili smo se iz područja s arapskom većinom kako ne bi došlo do velikog rata između Arapa i Kurda, ali sada će vidjeti naš pravi rat“, rekao je za Drop Site Mahir Bakirciyan, bivši zapovjednik na terenu SDF-a koji je sudjelovao u borbi protiv ISIS-a.
Kurdski politički čelnici povezani sa SDF-om i drugim frakcijama također tvrde da je Turska, koja snažno zagovara ponovno uspostavljanje kontrole sirijske vlade nad DAANES-om, odigrala ulogu u aktualnom prekidu odnosa između Damaska i SDF-a. Turska ima bliske veze s Damaskom i smatra SDF neprijateljskom silom povezanom s PKK-om sa sjedištem u Turskoj.
Dana 11. siječnja, Sipan Hemo, visoki zapovjednik SDF-a, tvrdio je u javnim izjavama da je „strani akter“ poremetio sastanak između predstavnika SDF-a i sirijske vlade u Damasku ranije tog mjeseca te preokrenuo napredak prema sporazumu.
Drop Site News razgovarao je s kurdskim političkim akterima koji su za prekid pregovora okrivili sirijske dužnosnike blisko povezane s Turskom, tvrdeći da su postupali po nalogu Ankare.
Ismet Akkurt, član Kurdskog nacionalnog kongresa, izjavio je da je turski pritisak na sirijskog ministra vanjskih poslova Asada al-Šaibanija zaustavio pregovore 4. siječnja i spriječio potpisivanje sporazuma koji je možda mogao izbjeći sukob.
Akkurt je dalje nagađao da su i pregovori u Parizu, koje je posredovao SAD između Sirije, Izraela i Turske, održani samo nekoliko dana prije izbijanja borbi u Alepu, rezultirali „zelenim svjetlom“ za sirijske napade na položaje SDF-a. „Ne možemo odvojiti sastanak u Damasku i sastanak održan u Parizu između Izraela, SAD-a, Sirije i Turske od napada na Alep“, rekao je.
„Rat kuca na vaša vrata“
U početnim fazama vladine ofenzive, nekoliko plemenskih skupina koje su tijekom rata bile saveznici SDF-a promijenilo je stranu, što je dovelo do brzog gubitka teritorija, uključujući i velike urbane centre poput Raqqe. Dodatno pogoršavajući kaotičnu situaciju, pojavila su se izvješća o puštanju zatvorenika povezanih s ISIS-om iz objekata koje je ranije kontrolirao SDF — što predstavlja veliku zabrinutost za američku vojsku, koja je surađivala i sa SDF-om i, u novije vrijeme, s novim vlastima u Damasku kako bi spriječila povratak te skupine.
Unutar preostalih gradova pod kontrolom SDF-a počeo se širiti osjećaj sumorne prihvaćenosti da je eskalacija sukoba neizbježna.
„Sveopći rat u regiji u ovoj se fazi čini neizbježnim. Ne znamo tko bi u takvom ratu pobijedio, ali gubitnici bi zasigurno bili ljudi ovog područja“, rekao je Berxwedan, još jedan bivši borac SDF-a koji živi u Hasakehu, ističući i učinke klime neizvjesnosti na regiju i prije sadašnje krize. „Mnogi ljudi koje poznajemo boje se čak i ulagati u vlastitu zemlju. Zbog intenzivnih migracija, trajna ulaganja nisu razumna opcija; ljudi su prisiljeni postaviti se u vlastitim zemljama tako da se mogu brzo mobilizirati.“
Dok sirijska vlada nastavlja s onim što bi mogla biti zamišljeno kao završna ofenziva protiv SDF-a, drugi stanovnici DAANES-a kažu da će se prijaviti za obranu — dijelom iz straha nakon što su svjedočili djelovanju vladinih milicija koje su ranije napadale alavitske i druzijske manjine, od kojih su se neki u međuvremenu sklonili na teritorij pod kontrolom SDF-a.
„Nakon onoga što smo vidjeli u Suwaydi i na obali, jako se bojim da će vlada u Damasku učiniti isto našem narodu u Ashrafiyahu i Sheikh Maksoudu“, rekao je Kadrokh, 27-godišnjak iz DAANES-a koji živi u gradu Qamishliju, za Drop Site nekoliko tjedana prije sadašnjeg izbijanja borbi.
„Vidim mogućnost totalnog rata između SDF-a i vlade u Damasku ako budu ubijali naš narod u Alepu“, rekao je. „Ne želim rat ovdje niti igdje u Siriji. Ali kada rat kuca na vaša vrata, morate se boriti.“
