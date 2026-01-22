Kako se kurdski SDF priprema za obračun s Damaskom: "Totalni rat za opstanak"

To se pokazalo kao puka želja. Sastanak je propao, a s njim i krhko primirje. Vlada je zahtijevala potpunu i trenutačnu predaju teritorija pod kontrolom SDF-a, raspuštanje SDF-a kao oružane sile te ukidanje neovisnih civilnih institucija — korake koje SDF nije bio spreman prihvatiti. Umjesto toga, lokalna arapska plemena koja su ranije bila saveznici SDF-a, a nedavno su promijenila stranu i pridružila se vladi, nastavila su s napadima na položaje SDF-a. Dužnosnici SDF-a optužili su snage povezane sa sirijskom vladom za pogubljenja zarobljenika i obećali otpor ofenzivi, dijeleći videozapis za koji tvrde da prikazuje djelomično odsijecanje glava borcima SDF-a.