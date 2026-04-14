Vance: Žao mi je što je Orban izgubio

Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je u ponedjeljak da ne žali što je sudjelovao u kampanji za odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je izgubio izbore tijekom vikenda, ali da će "jako dobro" surađivati s novim čelnikom te zemlje.

Vance je u ponedjeljak za američku televizijsku mrežu Fox News izjavio kako mu je "žao" što je Orban izgubio, ali i da će dobro surađivati s novim premijerom.

"Siguran sam da ćemo jako dobro surađivati s idućim premijerom Mađarske", rekao je.

Vance je otputovao u Budimpeštu prije parlamentarnih izbora održanih u nedjelju kako bi prikupio potporu za desničarskog populističkog vođu koji je bio na vlasti 16 godina. Međutim, stranka desnoga centra Tisza, koju predvodi Peter Magyar – bivši Orbanov saveznik – pobijedila je s jasnom prednošću.

Vance je rekao da SAD nije podržao Orbana zato što je vjerovao u njegovu pobjedu, nego zato što je "bilo ispravno stati iza osobe koja je jako dugo stajala iza nas".

Rekao je da je Orban bio jedan od rijetkih europskih lidera koji se "suprotstavio birokraciji u Bruxellesu koja je bila jako, jako loša za Sjedinjene Države" i za američke tvrtke.