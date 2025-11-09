Oglas

Jared Kushner

Trumpov zet stigao u Izrael kako bi s Netanyahuom razgovarao o Gazi

author
Hina
|
09. stu. 2025. 19:51
Jared Kushner
Nathan Howard / REUTERS

Utjecajni zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, u nedjelju je stigao u Izrael kako bi razgovarao s premijerom Benjaminom Netanyahuom o provedbi američkog plana za kraj rata u Gazi, rekao je izvor upoznat s problematikom.

Oglas

Kushner bi se s Netanyahuom trebao sastati u ponedjeljak, rekao je izvor, govoreći pod uvjetom anonimnosti jer sastanak nije službeno najavljen. Bijela kuća i Netanyahuov ured nisu zasad odgovorili na zahtjev za komentarom.

Trump je u rujnu najavio plan u 20 točaka za okončanje dvogodišnjeg rata na palestinskom teritoriju, počevši s prekidom vatre, što je stupilo na snagu 10. listopada i predajom talaca iz Gaze.

Militantna skupina pustila je 20 živućih talaca, kao i predala ostatke 24 taoca od 10. listopada. U Gazi se nalaze ostaci četiri preminula taoca.

Prema sljedećoj fazi multinacionalne snage trebale bi postupno preuzeti sigurnost unutar Gaze od izraelske vojske.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je ranije u nedjelju da neće biti "turskih vojnika" u Gazi u sklopu međunarodnih snaga.

Kad je upitan zašto se Izrael protivi turskim snagama u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj, Tom Barrack, rekao je na sigurnosnoj konferenciji u Manami ranije ovaj mjesec da će Turska sudjelovati.

Potpredsjednik JD Vance rekao je prošli mjesec da će Ankara odigrati "konstruktivnu ulogu", no da Washington neće siliti Izrael po pitanju stranih vojnika "na njihovu tlu".

Teme
Benjamin Netanyahu Jared Kushner Netanyahu SAD izrael palestina pojas gaze

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ