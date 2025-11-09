Oglas

oglasila se izraelska vlada

Izrael ne želi Tursku kao dio mirovnih snaga u Gazi

author
Hina
|
09. stu. 2025. 17:42
Gaza
AFP / JACK GUEZ

Glasnogovornica izraelske vlade u nedjelju je odbacila da će turski vojnici biti dio međunarodnih snaga koje bi trebale preuzeti kontrolu nad Gazom od izraelske vojske.

Oglas

„Na terenu neće biti turskih vojnika", odgovorila je Shosh Bedrosian na pitanje o mogućnosti turske vojne prisutnosti. 

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za kraj dvogodišnjeg rata u palestinskoj enklavi predviđa privremene međunarodne stabilizacijske snage koje će biti odgovorne za sigurnost Pojasa Gaze. 

Snage još nisu uspostavljene, a brojne države traže da one budu potvrđene mandatom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. 

Upitan o izraelskim prigovorima na ideju da turske snage budu u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj Tom Barrack je ranije ovaj mjesec na sigurnosnoj konferenciji u Manami rekao da će Turska biti dio međunarodnih snaga. 

Američki potpredsjednik J.D. Vance prošli je mjesec pak rekao da će Ankara imati „konstruktivnu ulogu”, no i da Washington neće ništa nametati Izraelu po pitanju inozemnih snaga „na njegovom tlu”. 

Teme
izrael mirovne snage palestina pojas gaze turska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ