Tunižanin uhićen nakon drugog napada nožem u Dresdenu u tjedan dana

Dvadesetčetverogodišnji Tunižanin pritvoren je nakon napada nožem u istočnom njemačkom gradu Dresdenu koji se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Amerikanac napadnut nožem u tramvaju u istom gradu.
Uhićeni se sukobio sa šesnaestogodišnjim Sirijcem u Praškoj ulici u središtu Dresdena oko 19 sati u srijedu.
Obojica su ozlijeđena, a dva na licu mjesta nađena su dva noža.
Incident se dogodio nakon što je u ranim jutarnjim satima prošle nedjelje američki državljanin napadnut u tramvaju.
Policija je izvijestila da su dvojica muškaraca, koji su bili u većem društvu, uznemiravali žene u tramvaju.
Kada je američki putnik pokušao intervenirati, jedan od njih ga je napao nožem.
Žrtva je zadobila duboku ranu na licu, ali mu život nije ugrožen.
Glavni osumnjičenik u tom slučaju, dvadesetogodišnji Sirijac, predao se policiji u petak, a u pritvoru je i drugi osumnjičenik.
