Tunižanin uhićen nakon drugog napada nožem u Dresdenu u tjedan dana

WOJTEK RADWANSKI/AFP

Dvadesetčetverogodišnji Tunižanin pritvoren je nakon napada nožem u istočnom njemačkom gradu Dresdenu koji se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Amerikanac napadnut nožem u tramvaju u istom gradu.

Podijeli

Oglas

Uhićeni se sukobio sa šesnaestogodišnjim Sirijcem u Praškoj ulici u središtu Dresdena oko 19 sati u srijedu.

Obojica su ozlijeđena, a dva na licu mjesta nađena su dva noža.

Incident se dogodio nakon što je u ranim jutarnjim satima prošle nedjelje američki državljanin napadnut u tramvaju.

Policija je izvijestila da su dvojica muškaraca, koji su bili u većem društvu, uznemiravali žene u tramvaju.

Kada je američki putnik pokušao intervenirati, jedan od njih ga je napao nožem.

Žrtva je zadobila duboku ranu na licu, ali mu život nije ugrožen.

Glavni osumnjičenik u tom slučaju, dvadesetogodišnji Sirijac, predao se policiji u petak, a u pritvoru je i drugi osumnjičenik.