U tijeku je očevid
Teška prometna nesreća kod Nove Gradiške, poginula osoba
Hina
|
31. kol. 2025. 14:38
|
Kod Nove Gradiške u nedjelju, oko 11 sati, poginula je jedna osoba u prometnoj nesreći na 166. kilometru južne kolničke trake autoceste A3.
Prema infromacijama iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske, dojava o nesreći primjena je u 11,12 sati, nakon čega su na teren odmah upućene hitne medicinske službe i policija.
Unatoč brzoj intervenciji, policija je dojavila o smrti jedne osobe.
U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji teške prometne nesreće.
