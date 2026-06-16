SUSRET U MOSKVI
Turska pozvala Rusiju da izbjegava korake koji ugrožavaju sigurnost u Crnom moru
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan tvrdi da je svojem ruskom kolegi poručio da treba izbjegavati korake u Crnom moru koji ugrožavaju regionalnu sigurnost i interese Turske, dodajući da je također ponovio tursku ponudu za posredovanje između Kijeva i Moskve.
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Proteklih mjeseci Ukrajina i Rusija međusobno su se optuživale za napade dronovima na tankere u blizini sjeverne obale Turske, uključujući i jedan na brod u turskom vlasništvu. Ankara je zbog tih napada uputila prosvjede i Kijevu i Moskvi.
Govoreći na konferenciji za novinare uz ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Moskvi, turski je ministar rekao da je prioritet za Tursku - koja je bila domaćin prethodnih rundi izravnih pregovora između Ukrajine i Rusije - da strane nastave pregovore i što prije završe rat.
"Prenio sam našu spremnost da ponovno budemo domaćini sljedećih rundi pregovora... Ako se strane slože, spremni smo razgovarati i o tome kako se pregovori mogu nastaviti na način koji je više usmjeren na rezultate", rekao je.
"Prenio sam svojem kolegi naše očekivanje da ćemo izbjeći bilo kakve incidente koji mogu naštetiti interesima naše zemlje u Crnom moru", dodao je Fidan, rekavši da su on i Lavrov razgovarali o mjerama jačanja sigurnosti plovidbe u regiji.
Dodao je da se Turska također protivi svim napadima na civile i civilnu infrastrukturu.
Kijev je u travnju zatražio od Ankare da posreduje organiziranjem sastanka na razini čelnika. Turska, koja će ovog srpnja biti domaćin samita NATO-a, održava srdačne veze s Moskvom i Kijevom od ruske invazije punog opsega 2022.
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