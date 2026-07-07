U blizini lokacija SP-a zaplijenjeno više od 600 dronova, prijete kazne do 100.000 dolara

Na dane utakmica zabranjeno je upravljanje svim letjelicama, uključujući dronove, u radijusu od tri nautičke milje (oko 5500 metara) i do visine od 3000 stopa (914 metara) iznad tla oko stadiona, osim ako to izričito ne odobre kontrolori zračnog prometa. FBI je izvijestio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina. FBI je naveo da je samo u Miamiju zaplijenjeno 130 dronova, a više od 70 u Dallasu tijekom pet utakmica. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zabranila je letove dronova iznad utakmica i povezanih navijačkih okupljanja diljem Sjedinjenih Država.