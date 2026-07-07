američke agencije u akciji
U blizini lokacija SP-a zaplijenjeno više od 600 dronova, prijete kazne do 100.000 dolara
Američke agencije zaplijenile su više od 600 dronova u blizini mjesta održavanja utakmica i navijačkih zona Svjetskog prvenstva u nogometu od početka turnira 11. lipnja, objavila je u ponedjeljak američka Uprava za sigurnost u prometu (TSA - Transportation Security Administration).
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Na dane utakmica zabranjeno je upravljanje svim letjelicama, uključujući dronove, u radijusu od tri nautičke milje (oko 5500 metara) i do visine od 3000 stopa (914 metara) iznad tla oko stadiona, osim ako to izričito ne odobre kontrolori zračnog prometa. FBI je izvijestio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina. FBI je naveo da je samo u Miamiju zaplijenjeno 130 dronova, a više od 70 u Dallasu tijekom pet utakmica. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zabranila je letove dronova iznad utakmica i povezanih navijačkih okupljanja diljem Sjedinjenih Država.
Na navijačkim okupljanjima zabranjena je uporaba dronova u radijusu od jedne nautičke milje (oko 1850 metara) i do visine od 1000 stopa (oko 300 metara) iznad tla. Operateri dronova koji bez odobrenja uđu u zabranjeni zračni prostor mogu se suočiti s novčanim kaznama do 100.000 dolara, kao i s kaznenim prijavama te oduzimanjem drona, priopćio je FBI. FBI ima raspoređene timove oko stadiona Svjetskog prvenstva radi otkrivanja i onesposobljavanja neovlaštenih dronova.
Predsjednik Donald Trump potpisao je 2025. izvršnu uredbu o jačanju američke obrane od opasnih dronova, a Ministarstvo domovinske sigurnosti postavilo je nove obrambene sustave za suzbijanje dronova na granici SAD-a i Meksika u Teksasu. Prethodnih godina zabilježeni su brojni incidenti s dronovima tijekom velikih američkih sportskih događaja. Prošle godine jedan je muškarac priznao krivnju nakon što je optužen za povredu zaštićenog zračnog prostora upravljanjem dronom iznad utakmice doigravanja Nacionalne lige američkog nogometa (NFL) u Baltimoreu.
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