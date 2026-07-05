SJEVER ENKLAVE
U izraelskom napadu na Gazu ubijene dvije osobe
U izraelskom napadu na grad Gazu ubijena su najmanje dva Palestinca, rekli su zdravstveni dužnosnici.
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Zdravstveni radnici rekli su da je dvoje ljudi ubijeno u zračnom napadu na grupu ljudi na cesti Omar Al-Mokhtar u središtu grada na sjeveru enklave. Nekolicina drugih ljudi je ranjena, dodali su.
Izraelska vojska nije zasad komentirala incident.
Izrael je iznova izvodio napade na Gazu od primirja s Hamasom koje je dosegnuto u listopadu prošle godine, a kojem je posredovao SAD, rekavši da cilja militante koji prijete njihovim vojnicima u Gazi ili one koji su sudjelovali u napadima 2023.
Hamas je optužio Izrael za kršenje primirja, dok je Nikolaj Mladenov, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao kao izaslanika Odbora za mir u Gazi, rekao da su obje strane prekršile sporazum.
Izrael i Hamas u zastoju su u neizravnim pregovorima glede provođenja druge faze sporazuma o primirju, koje uključuje razoružanje skupine i povlačenje izraelske vojske.
Otkad je primirje stupilo na snagu prije osam mjeseci, više od 1060 Palestinaca, od kojih su mnogi civili, te četiri izraelska vojnika, ubijeno je u Gazi, prema brojkama s obje strane. Hamas nije objavio svoje podatke o broju ubijenih.
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