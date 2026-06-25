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kršenje "primirja"

Žrtve Izraela u protekla 24 sata: 3 ubijenih u Libanonu, 1 u Gazi

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N1 Info
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25. lip. 2026. 18:11
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Smoke rises from the site of a string of Israeli airstrikes that targeted the southern Lebanese city of Nabatieh on June 20, 2026.
Abbas FAKIH / AFP

Izraelski napadi na Libanon nastavljeni su unatoč primirju, pri čemu su tri osobe poginule u napadu na automobil na jugu zemlje, dok visoki izraelski i libanonski dužnosnici u Washingtonu održavaju posljednji dan pregovora. Izraelski zračni udar ubio je najmanje jednu osobu u Gazi.

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Prema navodima libanonske državne Nacionalne novinske agencije (NNA), u četvrtak su tri osobe poginule, a jedna je ranjena kada je izraelski napad pogodio automobil na cesti između Zawtara i Mayfadouna u pokrajini Nabatieh, prenosi Al Jazeera.

NNA je također izvijestila da su izraelske snage zapalile više kuća u mjestu Ain Arab, nakon što su prethodno izdale upozorenje stanovnicima da se evakuiraju prije 17 sati u srijedu.

Prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva, od početka sukoba 2. ožujka poginulo je 4.230 ljudi, dok je 12.179 osoba ranjeno.

Iz Nabatieha na jugu Libanona izvještava Al Jazeerina novinarka Zeina Khodr, koja kaže da primirje između Izraela i Hezbollaha ostaje krhko, dok izraelska vojska nastavlja gađati „svakoga i sve“ u selima na prvoj crti bojišnice.

„Riječ je o selima na rubu grada Nabatieha, koja se nalaze uz područje pod izraelskom okupacijom“, objasnila je Khodr. „Poruka je da ne žele da se ljudi približavaju tom području. Bilo je napada dronovima, bacanja šok-bombi... ljudi su ubijeni.

Ta sela izraelska vojska nije uspjela zauzeti tijekom višetjednih borbi i sada ih nastoji držati pod kontrolom vatrom, jer što više teritorija kontrolira, to ima više pregovaračke moći“, rekla je, dodajući da dužnosnici Libanona i Izraela razgovaraju o mogućoj postupnoj predaji teritorija.

Prema podacima libanonskog Ministarstva zdravstva, od 2. ožujka u izraelskim napadima poginulo je 4.230 civila, a 12.179 ih je ranjeno.

Istoga dana, prema izvješćima, jedan Palestinac je poginuo, a više ih je ozlijeđeno u izraelskom napadu dronom na četvrt Al-Nasr u istočnom dijelu grada Gaze.

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gaza hezbollah izraelski napadi izraelsko-libanonski sukob libanon cionizam genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć žrtve sukoba

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