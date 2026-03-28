U Londonu veliki marš protiv jačanja krajnje desnice

Deseci tisuća prosvjednika izašli su u subotu na ulice središnjeg Londona na "Marš da se zaustavi krajnja desnica", a mnogi su prosvjednici osudili ekstremno desno orijentiranu stranku Reform UK, Nigela Faragea.
Podršku skupu Savez zajedno (Toghether Alliance) i demonstrantima dali su i sindikati i organizacije civilnog društva.
Riječ je o jednim od najvećih prosvjeda u britanskoj prijestolnici posljednjih godina i očekuje se da će u njima sudjelovati oko 30.000 ljudi, kazao je policijski dužnosnik.
Osim transparenata na kojem je istaknuta poruka protiv stranke Reform UK Nigela Faragea i njezina stava prema imigraciji, neki su sudionici isticali i iranske zastave, kao i propalestinske zastave i transparente.
Marš bi trebao završiti blizu zgrade britanskog parlamenta.
Po istraživanju javnog mišljenja Reform UK vodi u odnosu na Laburističku stranku premijera Keira Starmera, kao i u odnosu na ostale tradicionalne britanske političke stranke.
Pročitajte još
