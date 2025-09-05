Farage se priprema za vladu - želi "Britaniju ponovno učiniti velikom"

Britanski populistički vođa Nigel Farage obećao je u petak da će početi s pripremama za vladu, rekavši da su dvije glavne stranke u zemlji u raspadu i da samo njegova stranka Reform UK može ublažiti bijes i očaj koji muče zemlju kako bi "Britaniju ponovno učinila velikom".
Uz dugotrajne ovacije publike na godišnjoj stranačkoj konferenciji, Farage je prvi put ponudio viziju kako bi Britanija izgledala pod vladom Reforma: obećao je da bi za dva tjedna zaustavio dolazak ilegalnih migranata u čamcima, vratio policijsku praksu "zaustavi i pretraži" te ukinuo politiku neto nulte emisije.
Unatoč tome što u britanskom parlamentu od 650 zastupnika ima samo njih četiri, Farage postaje sve uvjereniji da njegova stranka - koja je do prošle godine tri godine bila na marginama - može pobijediti i laburiste i konzervativce, preuzimajući inicijativu o svakom pitanju, od imigracije do slobode govora.
Sve, od velikih gužvi u redu za ulazak na dvodnevnu, rasprodanu konferenciju u engleskom gradu Birminghamu, do ovacija i Farageova skandiranja, pokazuje novootkriveno povjerenje u stranku koja je, prema trenutnim anketama, na putu da preuzme vlast na izborima 2029. godine.
Farage je rekao da mu Britanci često govore da je on "posljednja prilika koju imamo da vratimo ovu zemlju na pravi put", opisujući zemlju kao napuštenu od laburista, koju kao da vode nekvalificirani ljudi "nesposobni za vladu".
Predviđajući da će ostavka Angele Rayner na dužnost zamjenice premijera ranije u petak podijeliti laburiste, rekao je da bi sljedeći nacionalni izbori mogli biti već 2027. godine i da stranka mora biti spremna za vladu u bilo kojem trenutku.
"Sve što mogu učiniti jest obećati da ću dati sve, dat ću apsolutno sve što imam", rekao je. "Nitko se ne brine više o stanju ove zemlje od mene. Odlučan sam nešto učiniti u pogledu toga."
Ključni "igrač" Brexita
Voljen ili omražen nakon što je odigrao ključnu ulogu u pobjedi na referendumu o Brexitu 2016. kojim je Britanija izašla iz Europske unije, Farage zna kako voditi kampanju i kaže da će, jačanjem svog tima dužnosnika, stranka biti borbena snaga mnogo prije 2029. godine.
Farage je ovo ljeto, dok je premijer Keir Starmer bio na odmoru, objavio plan za ukidanje zakona o ljudskim pravima kako bi se omogućile masovne deportacije tražitelja azila.
Farage je također orkestrirao raspravu o slobodi govora u Britaniji, kritizirajući uhićenja ljudi zbog njihovih komentara na društvenim mrežama za koje se smatra da potiču nasilje.
Prijatelj Donalda Trumpa, Farage je ovog tjedna otišao u Washington kako bi pozvao američke političare da uvjere Britaniju da stane na kraj onome što je nazvao suzbijanjem slobode govora u sjevernokorejskom stilu, prije nego što je posjetio američkog čelnika u njegovu Ovalnom uredu.
Starmer je prozvao Faragea zbog odlaska u Washington kako bi kritizirao Britaniju, nazvavši to "nedomoljubnim".
Najnovije
