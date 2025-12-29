Oglas

OTOK SULAWESI

U požaru u indonezijskom domu za starije osobe poginulo 16 ljudi

Hina
29. pro. 2025. 08:23
Indonezija, požar
AFP / YT HARIONO / Ilustracija

U požaru u domu za starije osobe u gradu Manadu na indonezijskom otoku Sulawesi poginulo je 16 ljudi, izvijestila je državna novinska agencija Antara.

Požar u domu za starije osobe Werdha Damai konačno je ugašen kasno u nedjelju, a vlasti još uvijek istražuju uzrok, rekao je policijski dužnosnik Alamsyah P. Hasibuan.

Snimka informativnog kanala Metro TV prikazuje vatru kako plamti kroz zgradu, a stanovnici pomažu jednoj starijoj osobi da pobjegne iz zapaljene zgrade.

Jimmy Rotinsulu, šef vatrogasne postrojbe Manada, rekao je za Metro TV da su stanovnici doma zarobljeni unutar zgrade, dodajući da su još tri osobe zadobile opekline.

dom za starije indonezija požar

