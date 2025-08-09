Oglas

sigurnosni sastanak

U UK dolaze predstavnici Ukrajine i Europe. SAD na čelu s JD Vanceom

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 13:32
U.S. Vice President JD Vance reacts as he meets with British Foreign Secretary David Lammy (not pictured) at Chevening House in Sevenoaks, Britain, August 8, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
REUTERS / Suzanne Plunkett

Ujedinjeno Kraljevstvo danas je potvrdilo da će ugostiti sigurnosni sastanak s dužnosnicima iz SAD-a, Ukrajine i Europe, javlja Sky News.

JD Vance i David Lammy

Ujedinjeno Kraljevstvo danas će biti domaćin sigurnosnog sastanka s dužnosnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Europe.

Summit, koji će voditi britanski ministar vanjskih poslova David Lammy i američki potpredsjednik JD Vance, održava se u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti oko mogućeg mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Prema priopćenju Downing Streeta, kako prenosi Sky News, britanski premijer Keir Starmer jutros je razgovarao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a u fokusu je bio današnji sastanak savjetnika za nacionalnu sigurnost iz Europe, Ukrajine i SAD-a.

Ključan forum za raspravu o napredovanju prema miru

Dvojica čelnika složila su se da će ovo biti ključan forum za raspravu o napretku prema postizanju pravednog i trajnog mira.

Obojica su pozdravila želju predsjednika Donalda Trumpa da okonča “ovaj barbarski rat” i složila se da je nužno nastaviti vršiti pritisak na Vladimira Putina kako bi se završio njegov “ilegalni rat”.

Premijer je razgovor zaključio ponovivši svoju “nepokolebljivu potporu Ukrajini i njezinom narodu”.

Premijer je ponovio “nepokolebljivu potporu” Velike Britanije Ukrajini i njezinim građanima, dok je Zelenski naglasio da je ukrajinski ustav jasan – “nitko neće, niti može, odstupiti od obrane teritorijalnog integriteta zemlje”.

Zajednički stav Londona i Kijeva

Zelenski je u zasebnom priopćenju objasnio da je s britanskim premijerom Keirom Starmerom razgovarao o opasnosti od ruskog plana da u mirovnim pregovorima traži kontrolu nad velikim dijelom istočne Ukrajine. “Vidimo istu potrebu za istinski održivim mirom za Ukrajinu i opasnost ruskog plana da sve svede na raspravu o nemogućem,” rekao je.

Dodao je kako Ukrajina, Velika Britanija, SAD i ostali partneri ostaju “odlučni” u namjeri da se rat okonča te da se nastavlja raditi na “maksimalnoj koordinaciji” i konstruktivnoj diplomaciji.

