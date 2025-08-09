sigurnosni sastanak
U UK dolaze predstavnici Ukrajine i Europe. SAD na čelu s JD Vanceom
Ujedinjeno Kraljevstvo danas je potvrdilo da će ugostiti sigurnosni sastanak s dužnosnicima iz SAD-a, Ukrajine i Europe, javlja Sky News.
JD Vance i David Lammy
Ujedinjeno Kraljevstvo danas će biti domaćin sigurnosnog sastanka s dužnosnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Europe.
Summit, koji će voditi britanski ministar vanjskih poslova David Lammy i američki potpredsjednik JD Vance, održava se u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti oko mogućeg mirovnog sporazuma za Ukrajinu.
Prema priopćenju Downing Streeta, kako prenosi Sky News, britanski premijer Keir Starmer jutros je razgovarao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a u fokusu je bio današnji sastanak savjetnika za nacionalnu sigurnost iz Europe, Ukrajine i SAD-a.
Ključan forum za raspravu o napredovanju prema miru
Dvojica čelnika složila su se da će ovo biti ključan forum za raspravu o napretku prema postizanju pravednog i trajnog mira.
Obojica su pozdravila želju predsjednika Donalda Trumpa da okonča “ovaj barbarski rat” i složila se da je nužno nastaviti vršiti pritisak na Vladimira Putina kako bi se završio njegov “ilegalni rat”.
Premijer je razgovor zaključio ponovivši svoju “nepokolebljivu potporu Ukrajini i njezinom narodu”.
BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has spoken with Prime Minister Sir Keir Starmer.— Sky News (@SkyNews) August 9, 2025
The Ukrainian leader says he was "grateful for the support" of the British PM.https://t.co/VVRDprwxzq
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/V3yI4d89a3
Dvojica lidera složila su se kako je ovo “ključan forum za raspravu o napretku prema postizanju pravednog i trajnog mira” te istaknula potrebu nastavka pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi se okončao “njegov ilegalni rat”.
Premijer je ponovio “nepokolebljivu potporu” Velike Britanije Ukrajini i njezinim građanima, dok je Zelenski naglasio da je ukrajinski ustav jasan – “nitko neće, niti može, odstupiti od obrane teritorijalnog integriteta zemlje”.
I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I am grateful for the support. We share the same view on the need for a truly lasting peace for Ukraine and on the danger of Russia’s plan to reduce everything to discussing the impossible.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
Clear steps are needed, as well as maximum…
Zajednički stav Londona i Kijeva
Zelenski je u zasebnom priopćenju objasnio da je s britanskim premijerom Keirom Starmerom razgovarao o opasnosti od ruskog plana da u mirovnim pregovorima traži kontrolu nad velikim dijelom istočne Ukrajine. “Vidimo istu potrebu za istinski održivim mirom za Ukrajinu i opasnost ruskog plana da sve svede na raspravu o nemogućem,” rekao je.
Dodao je kako Ukrajina, Velika Britanija, SAD i ostali partneri ostaju “odlučni” u namjeri da se rat okonča te da se nastavlja raditi na “maksimalnoj koordinaciji” i konstruktivnoj diplomaciji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare