U UK dolaze predstavnici Ukrajine i Europe. SAD na čelu s JD Vanceom

Zelenski je u zasebnom priopćenju objasnio da je s britanskim premijerom Keirom Starmerom razgovarao o opasnosti od ruskog plana da u mirovnim pregovorima traži kontrolu nad velikim dijelom istočne Ukrajine. “Vidimo istu potrebu za istinski održivim mirom za Ukrajinu i opasnost ruskog plana da sve svede na raspravu o nemogućem,” rekao je.