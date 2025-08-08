Stigla samo jedna kandidatura za šefa Vrhovnog suda: Artuković Kunšt se nije javila

Marko Lukunic/PIXSELL

Novi javni poziv za izbor predsjednika Vrhovnog suda privukao je samo jednog kandidata, i to, prema neslužbenim informacijama, ne Sandru Artuković Kunšt, za koju je predsjednik Zoran Milanović prije najavio da će je ponovno predložiti.

Nakon što je u ponedjeljak istekao novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, Državno sudbeno vijeće danas će pristigle kandidature poslati Uredu predsjednika Republike.

Vladajuća većina u lipnju nije prihvatila Sandru Artuković Kunšt koju je predložio predsjednik Milanović.

"Prema neslužbenim informacijama, do sada je stigla tek jedna kandidatura. Državno sudbeno vijeće pričekat će još nekoliko sati kako bi zaprimilo eventualne prijave poslane poštom, nakon čega će tijekom ranog poslijepodneva zaključiti postupak i o svemu obavijestiti Ured predsjednika", javio je HRT.

Neslužbeno: Prijava nije kandidatura Sandre Artuković Kunšt

"Neslužbeno se doznaje kako pristigla prijava nije kandidatura Sandre Artuković Kunšt, iako je predsjednik Milanović prije poručio da će upravo nju ponovno predložiti ako se odluči kandidirati. "

U lipnju je pozvao i ostale kandidate da se ne prijavljuju, no vladajuća većina poručila je da ona neće dobiti potporu.

Premijer Plenković tada je izjavio da će, bude li predložena i više puta, odgovor svaki put biti - ne.

Daljnja procedura predviđa da predsjednik Republike, nakon što zaprimi obavijest Državnog sudbenog vijeća, ima osam dana da zatraži mišljenje s opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe.

"Nakon toga ima 15 dana da predloži kandidata. Ako to ne učini, slijedi raspisivanje trećeg javnog poziva", izvijestili su.