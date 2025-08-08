Don Damir Stojić odgovorio teologu koji je za N1 govorio Thompsonu i Crkvi: "Mač i križ ne idu zajedno?! Provest ću ga po Zagrebu..."

"Pa nije li upravo obitelj temeljna stanica društva? Ne samo po crkvenim dokumentima, već i po zdravom razumu? Ako obitelj propadne, propast će i društvo, a s njim i radnici čija se prava, gle čuda, Crkva itekako trudi braniti, napisao je, podsjetivši da su papa Franjo i papa Lav XIII. redovito govorili o radničkim pravima i socijalnoj pravdi te da hrvatski biskupi često javno istupaju o ekonomskim temama, klimi i socijalnoj nepravdi, iako to, kako tvrdi, rijetko izaziva pozornost medija."