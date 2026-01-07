Uhićen Hrvat koji je u Italiji ubio konduktera

Marin Jelenić (36), hrvatski državljanin osumnjičen za ubojstvo konduktera Alessandra Ambrosija (34) u Bologni, uhićen je na području Brescie.
Policija ga je zaustavila u Desenzanu del Garda ispred željezničkog kolodvora. Kod sebe nije imao dokumente, pa je identificiran pomoću sustava za usporedbu otisaka prstiju. Brutalno ubojstvo dogodilo se u ponedjeljak navečer na parkiralištu bolonjskog kolodvora, piše Corriere di Bologna.
Ubod nožem na parkiralištu
Tijelo Alessandra Ambrosija, 34-godišnjeg konduktera na Intercity vlakovima, pronađeno je u ponedjeljak oko 18:30 sati. Ležao je na tlu na parkiralištu rezerviranom za zaposlenike na zapadnom trgu kolodvora u Bologni, uzduž Viale Pietramellara.
Uzbunu je podigao zaposlenik tvrtke Italo koji je uočio tijelo i odmah obavijestio željezničku policiju.
Ambrosio je tog dana bio slobodan i išao je prema svom automobilu. Napad se dogodio na stazi između ograde i rampe, na području koje nije dostupno javnosti. Preminuo je od najmanje jednog uboda nožem u trbuh, prenosi Index.
Istraga i bijeg ubojice
Na mjesto događaja odmah su stigli policijski istražitelji, forenzičari i dežurni tužitelj bolonjskog tužiteljstva. Potraga je usmjerena na Marina Jelenića.
Jelenić je već evidentiran kod željezničke policije zbog nošenja hladnog oružja te je više puta legitimiran na željezničkim postajama diljem sjeverne Italije.
Nije imao prijavljeno prebivalište, a često je boravio na trgovima u blizini kolodvora. Prema informacijama portala BolognaToday, u gradu je živio od 2019. godine te se borio s alkoholizmom i psihičkim problemima koji su ponekad rezultirali nasilnim ispadima. Za sada nije poznato jesu li se žrtva i osumnjičenik poznavali.
Vjeruje se da je nakon zločina pobjegao u Milano, što potvrđuje i iskaz jednog svjedoka. Ključan dokaz u istrazi bile su snimke nadzornih kamera koje su zabilježile kako Jelenic prati svoju žrtvu više minuta prije samog napada.
Uhićen pa pušten nakon zločina
Nakon ubojstva, Jelenić se ukrcao na regionalni vlak iz Bologne za Milano. Tijekom vožnje ponašao se agresivno i nasilno, čak i prema osoblju vlaka.
Zbog toga je, kako prenosi agencija ANSA, prisilno iskrcan u Fiorenzuoli, u pokrajini Piacenza, nešto prije 20 sati, gdje ga je privela policija.
Karabinjeri su ga identificirali i - pustili. U tom trenutku, nalog za njegovo uhićenje zbog ubojstva još nije bio izdan.
Tko je bio Alessandro Ambrosio?
Alessandro Ambrosio imao je 34 godine. Iako je diplomirao statistiku, odlučio je krenuti očevim stopama i postati željezničar. Radio je kao kondukter na Intercity vlakovima, a svi koji su ga poznavali opisuju ga kao izuzetno ljubaznu i pristojnu osobu.
