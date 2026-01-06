Oglas

Marin Jelenić

Talijanska policija traži Hrvata zbog ubojstva: Izbo je konduktera i pobjegao

06. sij. 2026. 17:47
Karabinjer
ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / AFP / Ilustracija

Jelenić je, pišu talijanski mediji, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem.

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra, a prenosi Večernji.

Prema informacijama talijanskih medija, Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.

Često izazivao tučnjave

Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat. Ubojstvo se dogodilo 5. siječnja oko 17 sati.

Talijanski mediji navode da je Jelenić često viđen kako spava na kolodvorima, da je ovisnik o drogama i alkoholu, te da je u takvom stanju često izazivao tučnjave i uznemiravao putnike. Smatraju ga opasnom osobom, a policija istražuje njegovu mrežu poznanika u pokušaju da otkrije njegovu lokaciju.

Zaposlenici na talijanskim kolodvorima ističu da nisu sigurni u tom okruženju zbog učestalih incidenata i nedostatka policijske prisutnosti. Potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa Italije, Matteo Salvini, izrazio je duboku žalost zbog ovog događaja, te je uputio iskrenu solidarnost obitelji žrtve i njegovim kolegama.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

