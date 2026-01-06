Talijanska policija traži Hrvata zbog ubojstva: Izbo je konduktera i pobjegao

Jelenić je, pišu talijanski mediji, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem.
Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra, a prenosi Večernji.
Prema informacijama talijanskih medija, Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.
Često izazivao tučnjave
Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat. Ubojstvo se dogodilo 5. siječnja oko 17 sati.
Omicidio capotreno a #Bologna, identificato il presunto killer: è caccia a Jelenic Marin.— LaPresse (@LaPresse_news) January 6, 2026
Il 36enne croato, senza fissa dimora, è stato ripreso dalle telecamere mentre seguiva la vittima Alessandro Ambrosio prima della coltellata.
Già noto per porto di armi.
Segui… pic.twitter.com/psPumEK76m
Talijanski mediji navode da je Jelenić često viđen kako spava na kolodvorima, da je ovisnik o drogama i alkoholu, te da je u takvom stanju često izazivao tučnjave i uznemiravao putnike. Smatraju ga opasnom osobom, a policija istražuje njegovu mrežu poznanika u pokušaju da otkrije njegovu lokaciju.
Zaposlenici na talijanskim kolodvorima ističu da nisu sigurni u tom okruženju zbog učestalih incidenata i nedostatka policijske prisutnosti. Potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa Italije, Matteo Salvini, izrazio je duboku žalost zbog ovog događaja, te je uputio iskrenu solidarnost obitelji žrtve i njegovim kolegama.
