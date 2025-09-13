Ukrajina će iduće godine trebati 120 milijardi dolara za obranu

Diplomatska nastojanja da se okonča rat zasad nisu urodila plodom. Ovaj tjedan, tenzije su dosegle novu razinu dok su borbeni zrakoplovi NATO-a pokušavali srušiti brojne ruske dronove koji su ušli u poljski zračni prostor u srijedu. "Sve dok se ne pronađe diplomatsko rješenje, moramo se nastaviti boriti. A da bismo se nastavili boriti, trebamo novac. Bilo kakva obrana ima ogroman financijski trošak", rekla je Pidlasa.