uzbuna diljem zemlje
Ukrajina pod žestokom ruskom odmazdom, Kijev pogodio razorni val raketa i dronova, snimke su zastrašujuće
Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na srijedu metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji.
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Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.
A multi-storey residential building in Kyiv took a direct hit from a Russian missile.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 1, 2026
Around a dozen of Iskander and Tsirkon missiles launched by the Russians at the Ukrainian capital within the last hour. pic.twitter.com/XHWxkhIHRB
Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Multiple large fires are burning across Kyiv following last night's combined Russian missile and drone attack, which saw around 50 ballistic and cruise missiles impact the city. pic.twitter.com/qG0itZIh3n— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 2, 2026
Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć.
Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.
Predsjednik Volodimir Zelenskij je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.
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