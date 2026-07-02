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uzbuna diljem zemlje

Ukrajina pod žestokom ruskom odmazdom, Kijev pogodio razorni val raketa i dronova, snimke su zastrašujuće

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Hina
|
02. srp. 2026. 06:37
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avocjr
REUTERS

Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je u noći na srijedu metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji.

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Pozivajući se na vlasti, list Kijev Independent je prenio da je u Kijevu ubijena jedna i ranjeno jedanaest osoba.

Novine pišu da se radi od jednom od najintenzivnijih napada na glavni grad od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Stanovnici su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć.

Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Zaporižju i Pavlohrad na jugoistoku te Sumi i Harkiv na sjeveroistoku.

Predsjednik Volodimir Zelenskij je ranije u srijedu upozorio da se sprema masovni napad. Tijekom posjeta Dublinu je rekao da Rusija napade stotinama dronova i desecima raketa izvodi svakih tjedan do dva.

Teme
rusija ukrajina

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