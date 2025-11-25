Ukrajina prihvatila Trumpov mirovni plan

Ukrajina je pristala na mirovni plan kojem je posredovala administracija Donalda Trumpa.
Moraju se doraditi tek još neki detalji, prenosi CNN.
Američka strana je priopćila da Ukrajina pristaje na sporazum o okončanju rata s Rusijom, uz napomenu da su preostali samo "manji detalji" iako je ukrajnski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je potrebno još rada.
"Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum. Postoji nekoliko manjih detalja koje treba razriješiti, ali oni su pristali na sporazum", rekao je jedan američki dužnosnik u ime ministra obrane Dana Driscolla, koji je u Abu Dhabiju na pregovorima s ruskom stranom.
Ta izjava ide korak dalje od onoga što ukrajinski dužnosnici javno poručuju. I Ukrajina ima svoj delegacijski tim u Abu Dhabiju, a u kontaktu su s Driscollom.
U objavi na X-u, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov napisao je da su izaslanstva postigla zajedničko razumijevanje o ključnim uvjetima sporazuma koji se raspravljao u Ženevi.
"Sada računamo na podršku naših europskih partnera u daljnjim koracima", napisao je Umerov.
"Pregovori s Rusima teku dobro"
Dodao je da se Ukrajina raduje organiziranju posjeta predsjednika Zelenskog SAD-u kako bi se dovršili posljednji koraci i postigao dogovor s Donaldom Trumpom.
"Nakon sastanaka u Ženevi, vidimo mnogo perspektiva koje mogu učiniti put do mira stvarnim. Postoje čvrsti rezultati, ali pred nama je još puno posla", poručio je Zelenski u ranijoj objavi na X-u.
Poručnik pukovnik Jeff Tolbert, glasnogovornik ministra Driscolla, rekao je u međuvremenu da razgovori američkog i ruskog izaslanstva u Abu Dhabiju teku dobro i da ostaju optimistični.
