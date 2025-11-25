Milanović poručio Plenkoviću: Kreneš li mi kopati po kandidatima za veleposlanike, imam caterpillare da prekopam tvoje

"Ja prihvaćam i poštujem njegovo pravo i dužnost da kao jedan od dvojice ustavnih aktera odlučuje i procjenjuje tko je sposoban prestavljati RH u inozemstvu kao veleposlanik, ali istu dužnost imam i ja. Ja na kraju potpisujem i vjerodajnice, ali prije toga je potreban supotpis. Suodlučivanje je moguće ako se poštuju prava i jednog i drugog. Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je prilična koncesija i kompromis. To su ljudi za koje ja procjenjujem da su dobri i adekvatni. Premijeru, HDZ-u, time se on bavi, je preostalo da odabere tri četvrtine kandidata, kao što ja poštujem njegovo pravo i obvezu tako i on moju. To što ja mislim o kandidatima koje je on predložio to neću reći, nisam impresioniran. Ima tu svega, ima i dobrih ljudi. Ja sam svoje rekao i sada je na premijeru da odluči hoće ili neće. Moji suradnici i ja se nećemo povući, o imenima ne govorimo, bez dogovora ne ide. Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrtviti do kosti. Ovo su trenutno najbolji kandidati koje Hrvatska može dati ili su najgori, ali su opet naši", odgovorio je Milanović.