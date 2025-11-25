Obraćanje predsjednika
Milanović poručio Plenkoviću: Kreneš li mi kopati po kandidatima za veleposlanike, imam caterpillare da prekopam tvoje
Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije.
Zoran Milanović je komentirao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda: "Ja sam predložio i predložit ću tu osobu, to je osoba visoke reputacije kao i prethodnica, kao i pokojni sudac Dobronić. Vodim računa o tome što potpisujem, ponekad čovjek i pogriješi, ali sam puno toga potpisivao, nemam lošeg iskustva s time. Mislim da će dobiti većinu na saborskom Odboru za pravosuđe."
"Očekujem da bude potvrđena, vidjeli smo da premijera treba impresionirati. Sad nije rekao da nije impresioniran, znači da je kandidat OK. Mislim da je i više nego OK.", dodao je.
Hoće li do kraja godine biti zaključenaa lista veleposlanika?
"Ja prihvaćam i poštujem njegovo pravo i dužnost da kao jedan od dvojice ustavnih aktera odlučuje i procjenjuje tko je sposoban prestavljati RH u inozemstvu kao veleposlanik, ali istu dužnost imam i ja. Ja na kraju potpisujem i vjerodajnice, ali prije toga je potreban supotpis. Suodlučivanje je moguće ako se poštuju prava i jednog i drugog. Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je prilična koncesija i kompromis. To su ljudi za koje ja procjenjujem da su dobri i adekvatni. Premijeru, HDZ-u, time se on bavi, je preostalo da odabere tri četvrtine kandidata, kao što ja poštujem njegovo pravo i obvezu tako i on moju. To što ja mislim o kandidatima koje je on predložio to neću reći, nisam impresioniran. Ima tu svega, ima i dobrih ljudi. Ja sam svoje rekao i sada je na premijeru da odluči hoće ili neće. Moji suradnici i ja se nećemo povući, o imenima ne govorimo, bez dogovora ne ide. Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrtviti do kosti. Ovo su trenutno najbolji kandidati koje Hrvatska može dati ili su najgori, ali su opet naši", odgovorio je Milanović.
"Možda netko želi da to traje 10 godina, ali kome to odgovora? Meni ne", dodaje.
Milanović ističe da je važno što prije srušiti neboder Vjesnika.
Komentirao je i situaciju NIS-a: "Hrvatska ima preće brige, to je Ina. Hrvatska sigurno neće kupiti NIS, JANAF je tu na raspologanju. Razgovarao sam u Mađarskoj, oni imaju svoju poziciju o tome, pokušao sam zagovarati za Hrvatsku. Što će Mađari napraviti ovisi u kojoj su fazi milosti Washigtona. Srbija nije u milosti, ali se ja u to ne želim uplitati. JANAF je tu da servisira."
Osvrnuo se i na rat u Ukrajini: "Ta katastrofa je maslo Washigtona i Moskve. Oni su to zakuhali, svaki na svoj način u zadnjih 15 godina. Sve se događa mimo nas. Mirnovi plan se događa mimo znanja Berlina. Svaki sljedeći korak u raspletu ove katastrofe dokazuje da će to bit dogovor onih koji su taj sukob izazvali."
