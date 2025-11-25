ŽELJKO CVRTILA
Kako je policija propustila spriječiti veliku prevaru u Zagrebu? Kriminalist za N1: Radi se o propustu i neznanju
Kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila, zajedno s našom reporterkom Katarinom Plantak, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirali su slučaj lažnog iznajmljivanja stana i prevare u kojoj je oštećeno desetak osoba.
A kako je priča počela...
"Sama sam išla pogledati stan koji se oglašavao, išla sam za prijateljicu koja nije bila u Zagrebu. Ona se dogovarala oko stana i otišla sam tamo, gdje me dočekao čovjek i nije mi "sjeo". Ponudio mi je ugovor, bila sam na videopozivu s prijateljicom i dogovorili smo plaćanje pologa od 450 eura i prvu stanarinu od 450 eura. Ona je željela useliti od 1. prosinca, ali on je rekao da mora u Sloveniju pa da treba useliti ranije, no da neće naplatiti tih nekoliko dana", prepričala je Katarina Plantak pa nastavila:
"Izašla sam iz stana do bankomata po novac i imala sam osjećaj da nešto ne štima pa sam nazvala prijateljicu da provjerimo zemljišne knjige. Osobe s kojom smo razgovarali nije bilo, ali našla sam apartman na Bookingu i rezervirala sam ga kako bih došla do broja vlasnika. Nazvala sam čovjeka i pitala ga mogu li od petka doći u stan pa mu otkrila da sam izašla iz njegovog stana, prepričala mu što se dogodilo. Odmah je rekao da će doći pa da zajedno nazovemo policiju, što smo i napravili. Policiji je dugo trebalo da dođu, morali smo ih nagovarati da uopće dođu, željeli su da se pojavimo u postaji. No, nakon sat ili dva su došli, prvo su uzeli naše podatke, onda da prevara nije izvršena, da su im takva djela nezanimljiva.", prepričava Katarina.
Kako je moguća takva reakcija policije?
"Radi se o propustu i neznanju. Da je to došlo do krim policije, vjerojatno bi se drugačije reagiralo. Oni su trebali to prijaviti šefu, koji bi uputio krim policiju na teren. Sad će biti puno teže uhvatiti počinitelje, koji su vrlo vjerojatno strani državljani i već su napustili Hrvatsku. Ako su iz trećih zemalja, koje nisu članice Europske unije, bit će još teže. Propusta je bilo, jednostavno se to moglo spriječiti i uhvatiti na samom izvršenju. To što prevara nije bila realizirana kod Katarine, kod nekog drugog jest. I sami pokušaj prevare može biti kažnjiv, ovisi koliko ljudi je bilo u igri, a vidimo da je veliki broj", objasnio je Željko Cvrtila.
Prevarant je imao lažnu osobnu iskaznicu na kojoj je pisalo Bruno Horvat i da je iz Ljubljane, ali naglasak nije odgovarao.
"Zato sam ga pitala je li iz Ljubljane, na što se uvrijedio. Moguće da je policija razotkrila njegov identitet, ali to moramo vidjeti", kazala je Plantak.
Cvrtila je ponovno naglasio da je došlo do previše propusta i da će sad biti teže doći do počinitelja.
"To će otežati situaciju, a sve ovisi jesu li poznati policiji. Ako nisu, to će biti problem i neće ih se moći identificirati u Hrvatskoj nego preko Interpola. Prvo će se ići prema Sloveniji, zatim BiH..."
Kako izbjeći ovakve prevare?
"Treba biti oprezan i svakako, to ljudi možda ne znaju, postoje zemljišne knjige na internetu. Lako je sve dostupno pa se preko toga može potražiti postoji li osoba koja nudi stan i je li uopće vlasnik stana. Bez toga nitko ne bi smio pristati na daljnji dogovor. A ako se već nema novca za javnog bilježnika, bitno je ovjeriti potpis pa se na taj način zaštititi", zaključila je Katarina.
