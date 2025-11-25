"Izašla sam iz stana do bankomata po novac i imala sam osjećaj da nešto ne štima pa sam nazvala prijateljicu da provjerimo zemljišne knjige. Osobe s kojom smo razgovarali nije bilo, ali našla sam apartman na Bookingu i rezervirala sam ga kako bih došla do broja vlasnika. Nazvala sam čovjeka i pitala ga mogu li od petka doći u stan pa mu otkrila da sam izašla iz njegovog stana, prepričala mu što se dogodilo. Odmah je rekao da će doći pa da zajedno nazovemo policiju, što smo i napravili. Policiji je dugo trebalo da dođu, morali smo ih nagovarati da uopće dođu, željeli su da se pojavimo u postaji. No, nakon sat ili dva su došli, prvo su uzeli naše podatke, onda da prevara nije izvršena, da su im takva djela nezanimljiva.", prepričava Katarina.