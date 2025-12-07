Ukrajinci razvijaju brojno oružje dugog dometa: Evo s čime sve gađaju ruske ciljeve

Flamingo, također poznat kao FP-5, nova je krstareća raketa za napad na kopnene ciljeve lansirana sa zemlje za koju Zelenskij kaže da ima domet od 3000 km. Spomenuo ju je kao najuspješniju ukrajinsku raketu i rekao da bi trebala ući u masovnu proizvodnju do kraja godine. Proizvodi je Fire Point, privatna ukrajinska obrambena tvrtka. Predsjenik je u listopadu rekao da je Flamingo korišten na ruskim ciljevima, ali nije davao detaljnije informacije.